Beşiktaş'taki terör saldırısının sanıkları 6 Kasım'da hakim karşısında

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da, Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde düzenlenen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul edilerek, ilk duruşmanın 6 Kasım'da Silivri'de yapılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay ve Mesut Erdinç Bayhan tarafından hazırlanan 114 sayfalık iddianamenin üzerindeki inceleme işlemleri tamamlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar verirken, duruşmaların 6, 7, 8 ve 9 Kasım'da yapılmasını kararlaştırdı. Heyet, sanık sayısı ve güvenlik gerekçesiyle duruşmaların Silivri Cezaevi'ndeki salonda yapılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu 7 sanığın bu hallerinin devamına da hükmederek, tutuksuz sanıkların da duruşmada hazır bulunması için yazı yazılmasını kararlaştırdı.

Rekor sayılabilecek ceza istemi

İddianamede, tutuklu şüpheliler Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz, Reşit Beyhan ve Sercan Bingöl hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Bu şüpheliler hakkında ayrı ayrı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl, 7 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye yardım etme" suçundan 157 yıl 6 ay ile 210 yıl, 39 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye yardım etme" suçundan bin 315 yıl 9 ay ile bin 755 yıl, 35 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 340 yıl 9 ay ile 420 yıl, 208 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 2 bin 28 yıl ile 2 bin 496 yıl, zincirleme olarak "patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay ile 16 yıl 6 ay ve zincirleme şekilde "patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme" suçundan da 3 yıl 6 ay ile 16 yıl 6 ay olmak üzere toplam 3 bin 856 yıl 6 aydan 4 bin 929 yıla kadar hapis cezasına karar verilmesi istendi.

Şüphelilerden Rıdvan Döner, Fırat Kise ve Necip Yılmaz'ın ayrıca, "suç örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl, iki kez "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıl ile 10 yıl olmak üzere toplam 9 yıl 6 aydan 25 yıla hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, şüphelilerden Hikmet Ölçer ve Zemirhan Yılmaz'ın, "suç örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Nazim Beyhan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Sercan Bingöl ve Zeki Yılmaz'ın da iki kez "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Beşi·ktaş'ta bulunan Vodafone Stadyumu çevresi·nde vahşi· canlı bomba tarzı terör saldırısını gerçekleştiren PKK terör örgütünün alt yapılanmalarından olan TAK (Teyrebazen Azadi·ya Kurdıstan- Kürdistan Özgürlük Şahi·nleri·) hakkında genel bi·lgi·ler verildi.

İddianamade, 10 Aralık 2016'da saat 19.00 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan Vodofone Stadyumu'nda oynanan ve 20.45 sıralarında biten Beşiktaş- Bursaspor futbol maçındaki taraftarların saat 22.10 sıralarında stadyumdan güvenli bir şekilde dağıldıkları belirtilerek, akabinde stadyumun arka kısmında bulunan ve "eski Beleştepe" tabir edilen noktada Toplumsal Araçlara Müdahale Aracı'nın (TOMA) yanında, grup halinde, yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlamakla görevli Emniyet Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerinin beklediği, saat 22.29 sıralarında yolda seyir halinde bulunan bomba yüklü 34 UG 0838 plakalı Chevrolet marka aracın patlatıldığı ifade edildi.

Terör örgütü eylemi sahiplendi

İddianamede, patlama sonucu grup halinde bekleyen 34 emniyet mensubu ile oradan geçmekte olan araçlarının içerisindeki 7 sivil vatandaş olmak üzere toplam 41 kişinin şehit olduğu ve 208 polis memuru ile 35 sivil vatandaşın yaralandığı anımsatıldı.

Saldırıda kullanılan patlayıcının gücünün yüksek olması ve patlamanın emniyet personeline yakın gerçekleşmesi dolayısıyla şehit sayısının fazla olduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Diğer emniyet unsurlarının yardım etmek amacıyla ivedilikle yaralananların yayına geldikleri, ayrıca ikinci bir patlama olasılığına karşın emniyet tedbirlerinin alınmaya çalışması sırasında ilk patlamadan yaklaşık 40-45 saniye sonra stadyumun diğer tarafı olan Maçka Parkı Swissotel girişi yakınında sırt çantalı bir şüphelinin hızlı adımlarla yolun karşısına geçtiğinin görülmesi üzerine şahsın saldırı olayıyla alakası olduğunu değerlendiren 5 kolluk görevlisinin şahsı etkisiz hale getirmek için yanına yaklaştıkları, müdahale edilmeye çalışılması sırasında şahsın üzerindeki bombayı patlatması sonucunda 5 kolluk görevlisinin şehit olduğu, 7 vatandaşın ise yaralandığı anlaşılmıştır."

Terör örgütünün internet sitesinde 11 Aralık 2016'da yapılan açıklamayla eylemin sahiplenildiği anlatılan iddianamede, yine terör örgütünün güdümünde yayın yapan "anfnews" isimli internet sitesinde 20 Aralık 2016'da yayınlanan açıklamayla, saldırıda ölen terör örgütü mensuplarının kod adları kullanan Kadri Kılınç ve Burak Yavuz olduklarının beyan edildiği belirtildi.

"Eylemi gerçekleştiren teröristler DNA testiyle kesinleşti"

Eylemi gerçekleştirdiği belirtilen şahısların birinci derece yakınlarından elde edilen DNA örnekleri üzerinde yapılan moleküler genetik inceleme sonucunda teröristler Kılınç ve Yavuz'un eylemi gerçekleştirdiklerinin kesinleştiği vurgulanan iddianamede, olayda şehit olanların otopsi raporları ile yaralananların kimlik bilgilerine yer verildi.

İddianamede, saldırıda İETT'ye ait 12 aracın, polis araçlarının hasar gördüğü, stadyumda da zarar oluştuğu ifade edildi. Ayrıca, patlama bölgesinde ele geçirilen el bombaları ve silahın, terör örgütü mensuplarınca eylem öncesi kontrol noktalarında durdurulmaları halinde güvenlik güçleriyle çatışmaya girme ihtimaline karşı araçta bulundurulduğunun anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan fiziki incelemeler ve araştırmalar sonucunda, Vodafone Stadı yanı Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerindeki patlamadan elde edilen el bombalarının, patlamanın şiddetini arttırmak ve parça tesiri, pillerin akım kaynağı, kablo parçalarının akım taşıyıcı, elektronik zaman ayarlı devrenin, bombanın kontrolsüz patlamasını engellemek amacı ile zaman ayarlı emniyet anahtarı, YK serisi verici kumandanın uzaktan komutalı anahtar sistemi, plastik parçanın dış kap ana patlayıcı olarak kullanıldığı, başlatıcısı tespit edilemeyen patlamış bombanın el yapımı, parça ve basınç etkili uzaktan komutalı araç bomba olduğu, Beşiktaş Maçka Demokrasi Parkı karşısı Bayıldım Caddesi üzerindeki patlamadan elde edilen el bombasının patlamanın şiddetini arttırmak ve parça tesiri, çivilerin parça tesiri ana patlayıcı olarak kullanıldığı, başlatıcısı ve anahtar sistemi tespit edilemeyen patlamış bombanın el yapımı, parça ve basınç etkili canlı bomba olduğu, tespit edilmiştir."

Canlı bombalar hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılmış

Olay yerinde kullanılan fabrikasyon türü patlayıcıların daha önce 10 eylemde kullanılan patlayıcılarla aynı tür olduğuna işaret edilen iddianamede, araçla birinci saldırıyı gerçekleştiren canlı bomba Kadri Kılınç hakkında, kapatılan özel yetkili Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, ikinci saldırıyı düzenleyen Burak Yavuz hakkında ise Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararları çıkartıldığının tespit edildiği vurgulandı.

Araştırma sonucu, patlatılan aracın 34 UG 0838 plakalı, Chevrolet marka siyah renkli 2006 model araç olduğu ve şüpheli Tufan Beyhan adına 6 Aralık 2016 tarihinde tescil kaydının bulunduğu bilgisi bilgisi verilen iddianamede, Başsavcılıkça verilen arama kararına istinaden 11 Aralık 2016 günü saat 01.00 sıralarında yapılan eş zamanlı operasyonda adı geçen şüpheli Beyhan ve irtibat halinde olabileceği değerlendirilen şüpheli Rıdvan Döner, Sercan Bingöl, Zeki Yılmaz, Necip Yılmaz, Fırat Kise, Hikmet Ölçer ve Raşit Beyhan'ın yakalandığı anlatıldı.

Saldırıda kullanılan araç pazar yerindeydi

İddianamede, tanık olarak ifadesine başvurulan pazarcı O.H'nin anlatımlarına yer verildi.

O.H'nin 9 Aralık 2016 sabahı Esenler Tuna Mahallesi'nde pazarda, tezgah kuracakları yerde saldırıda kullanılan otomobili gördüklerini, sahibinin gelip almasını beklediklerini, gelmeyince, araç içindeki kartvizitte yer alan numarayı aradıklarını anlattığı belirtildi.

Telefondaki kişinin aracı sattığını söylediğini ancak sattığı şahsın telefonunun kapalı olduğunu beyan ettiğini anlatan O.H'nin, "Yaklaşık 20 kişi el atarak toplu vaziyette aracı itekleyerek arkaya kaldırıma doğru kaldırdıkları ve tezgahı kurdukları, çalışmaya devam ettikleri, saat 11.00-12.00 sıralarında 25-30 yaşlarında, 175 cm boylarında, zayıf yapılı erkek şahsın elinde anahtarla aracın yanına geldiğini gördüğü, sorulduğunda, 'kardeşim arabayı buraya park etmiş ben de uyuyakalmışım kalkınca almaya geldim' dediği, şahsa, 'aracın pazar tezgahlarının arkasında kaldığı için şu anda kaldıramayacağı ve akşam saat 20.00-21.00 gibi pazar toplandığında gelip alabileceğini' söyledikleri, buna pek yanaşmadığı, 'git izin al pazarcılardan, tezgahlarını kaldırırlarsa çıkar aracını' dedikleri, daha sonra kıvırcık tezgahının sahibinin birkaç tahtasını kaldırdığı, kasaları kenara çekmesine yardım ettiği, şahsın araca binerek yavaş yavaş bulunduğu yerden çıkardığı ve oradan uzaklaştığı" şeklindeki ifadesi aktarıldı.

Üçüncü eylemci, kimliği belirlenemeyen 25-30 yaşlarında bir kadın

Tanığın canlı bomba Kadri Kılınç'ı kesin olarak teşhis ettiği belirtilen iddianamede, kamera görüntülerinden araçta bir kadının bulunduğunun belirlendiği bilgisi yer aldı. Kimliği belirlenemeyen kadının, canlı bomba olan şahısla arka koltukta oturduğu, bombalı aracın Taşkışla Caddesi'ndeki bir iş yerinin 50-60 metre ilerisine park edildiği, canlı bomba olan şahısların araçtan inerek parkın içine girdiği, kadın teröristin ise Taşkışla Caddesi'nden Mete Caddesi istikametine yaya olarak gittiğinin tespit edildiği anlatıldı.

Kadın teröristin tekrar Taşkışla Caddesi'ndeki iş yerinin önüne gittiği ve buradan Asker Ocağı Caddesi'ne girdiğinin de tespit edildiği kaydedilen iddianamede, kamera açısından çıkan şüpheli kadının Maçka Parkı içerisine girdiği ve 25-30 yaşları arasında olduğunun da belirlendiği anlatıldı. AA