'BES'e otomatik katılım üzerinde iki hususta çalışıyoruz'

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) otomatik katılım üzerinde bir iki hususta çalıştıklarını belirterek, "Bunlar net değil ham çalışmalar. BES'e katılım yaşı şu anda 18 ve üstü, acaba bunun altına da bu imkanı sağlarsak uzun vadeli tasarrufları daha da artırır mıyız, birinci husus o. Cayma süresi üzerinde de çalışıyoruz, acaba orada farklı bir formülasyona girersek, 2 aylık cayma süresini biraz esnetirsek, belki o zaman bir baskı oluşmaz, vatandaş getiriyi, birikimini görür, sistemde kalır." dedi.

Şimşek, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Almanya ile Türkiye'nin köklü bir dostluğu ve ticari ortaklığı bulunduğunu ve yaşanan krizin geçici olacağına inandığını dile getiren Şimşek, Türkiye'nin FETÖ ve terör örgütleriyle mücadelesinin Almanya'dan yeterince destek görmediğini söyledi.

Bu konudaki kaygıları ve hayal kırıklıklarını kendilerine ilettiklerini belirten Şimşek, "Son liste, şirket krizi, bizim tarafımızdan maksadını aşan bir talep ve yanlış iletişim kaynaklı. Bu tepkiyi daha doğru bir düzleme çekmek için epey uğraştık, Almanya'nın da bu konuda daha makul ve rasyonel tepki vermesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Şimşek, Almanya'nın başka konularda kaygıları bulunduğuna da değinerek, ülkelerin zaman zaman anlaşmazlıklara düşebildiğini ancak yaşananların aşılabilir sorunlar olduğunu söyledi. Şimşek, "İnşallah bunu çözeceğiz." ifadesini kullandı.

"Bu bir eleştiri değil"

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) otomatik katılım konusunda atılacak yeni adımların neler olacağı sorusunu Şimşek, şöyle yanıtladı:

"Bir iki hususta çalışıyoruz. Bunlar net değil ham çalışmalar. BES'e katılım yaşı şu anda 18 ve üstü, acaba bunun altına da bu imkanı sağlarsak uzun vadeli tasarrufları daha da arttırır mıyız, birinci husus o. İkinci husus, açık söyleyeyim bu bir eleştiri değil, bu kadar cömert bir Bireysel Emeklilik Sistemi'miz var, emeklilik şirketlerimizin yeterince çaba göstermediğini söylesem herhalde makul olur. Otomatik katılımda performans güçlü olacak çünkü tedbir aldık. Büyük resme baktığımızda, önümüzdeki dönemde ilginin artarak devam edeceğini düşünüyorum çünkü vatandaş otomatik katılımda bir performans görecek, bir yılda hiçbir alanda elde edemeyeceği getirileri BES'ten elde etmesi anlamında."

Şu anda gönüllü BES'te 6,8 milyon katılımcı, 70 milyar liralık birikim bulunduğunu bildiren Şimşek, sistemin başarılı olduğunu vurguladı.

Otomatik katılımda ise 2,6 milyon katılımcının, 775 milyon lira birikimin olduğunu kaydeden Şimşek, "Firmalardan bir miktar daha çaba istiyoruz. Çabadan kastım biraz reklam yapsınlar, bu sistemi anlatsınlar. Cayma süresi üzerinde çalışıyoruz, orada farklı bir formülasyona girersek, 2 aylık cayma süresini biraz esnetirsek, belki o zaman öyle bir baskı oluşmaz, vatandaş getiriyi, birikimini görür, sistemde kalır." dedi.

Sistemden çıkanların oranın yüzde 38 olduğuna işaret eden Şimşek, bunların neredeyse yarısının gönüllü BES hesabı bulunduğunu söyledi.

"Sigorta şirketlerinin yükleri konusunda Maliye Bakanı ile konuşacağız"

Şimşek, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına yönelik bir soru üzerine de, "Ben rekabet ve piyasa mekanizmasıyla sistemin çalışmasını tercih ederim. Bu tavan fiyat uygulamalarını doğru bulmuyorum, mecbur bıraktılar bizi. Ben isterim ki olaya üç boyutlu bakalım. Bir, bizim yaptığımız düzenleme dikkate alınsın. İki, sistem normal işlesin. Şirketlerin sürdürülebilirliğini, mali yapılarını biz önemsiyoruz, bu patikada bir fiyatlama olsun. Yükleri ağır, ödenen her 100 liralık primin neredeyse 30-31 lirası vergiye, SGK kesintilerine vb. gidiyor. Ben de ona çalışıyorum şu anda. Maliye Bakanımızla konuşacağız, orada makul düzeye çekebileceğimiz bir unsur varsa ona da çalışıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye düşük risk dönemine giriyor"

Yılın kalan bölümü için küresel risk ve önerilerin neler olduğunun sorulması üzerine Şimşek, küresel olarak özellikle gelişmiş ülkelerde aşarı bir likidite bulunduğunu, bunun bazen değerleri şişirebildiğini belirtti.

Şimşek, Türkiye'nin yaşadığı şoklardan dolayı beklentilerin kötümsere dönmesinin fiyatlamaya yansıdığını ancak son dönemde bir düzeltme hareketi bulunduğunu anlatarak, "Bu sene içinde hisse senedi piyasasına ve tahvil piyasasına yabancılardan 8,5 milyar dolarlık fon akışı oldu. Borsaya 2,7 milyar dolarlık, tahvile de yaklaşık 5,9 milyar dolarlık bir kaynak girişi var yani çok ciddi bir para girişi söz konusu. Kısmen daha önce çökmüş kötümser beklentiler varken, şimdi ekonomi toparladı, geleceğe olan güven ve inanç pekişti." değerlendirmesinde bulundu.

FED'in bilanço küçültmeye başlamasının sadece Türkiye için değil bütün gelişmekte olan ülkeler için risk olduğunu dile getiren Şimşek, bunun maliyetleri ve oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Avrupa ve Japonya Merkez Bankası küresel milli gelire oranla ciddi bir likidite artışına gidebilir, orada bir risk var. Petrol bir risk ama alternatifler bunu sınırlayacaktır. Ortadoğu da bir risk olarak devam ediyor ve inşallah Almanya ile olan sorunlarımız büyümez. Türkiye bence inşallah nispeten düşük risk dönemine giriyor. Rehavet riski her zaman var, 'büyüme çok iyi, iyi gidiyoruz' gibi yaklaşımlarla o tuzağa düşmemek için çok yoğun çaba ve çalışma içindeyiz. Reformlarla bu süreci güçlendireceğiz."