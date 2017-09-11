Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Berlin, Paris, Tokyo, Londra ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenlidir." dedi.

Kurtulmuş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin'in başkenti Pekin'de Çinli tur operatörleri ve Türk toplumu temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede, tur operatörlerinin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Çin ile Türkiye arasındaki turizm faaliyetlerine ilişkin bilgi de verdi.

Bakan Kurtulmuş, Çin Kültür Bakanı Luo Şugang ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'ye gelen turist sayısının 2 milyona çıkması için hiçbir sebep olmadığını gördüklerini söyledi.

Katılımcılardan gelen "Türkiye güvenli midir?" sorusu üzerine Kurtulmuş, Türkiye ile terörü yan yana getirmenin bir algı operasyonu olduğunu belirterek, "Berlin, Paris, Tokyo, Londra ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenlidir." diye konuştu.

Görüşmenin ardından düzenlenen resepsiyona da katılan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, ayrıca, kentin Badaling kısmındaki Çin Seddi'nde incelemelerde bulundu.