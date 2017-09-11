  • 11 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.401
    EURO 4.079
  • BIST 109756.09
    ALTIN 145.96
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Berlin, Paris, Tokyo, Londra ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenlidir'

'Berlin, Paris, Tokyo, Londra ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenlidir'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Berlin, Paris, Tokyo, Londra ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenlidir." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Berlin, Paris, Tokyo, Londra ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenlidir

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Berlin, Paris, Tokyo, Londra ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenlidir." dedi.

Kurtulmuş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin'in başkenti Pekin'de Çinli tur operatörleri ve Türk toplumu temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede, tur operatörlerinin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Çin ile Türkiye arasındaki turizm faaliyetlerine ilişkin bilgi de verdi.

Bakan Kurtulmuş, Çin Kültür Bakanı Luo Şugang ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'ye gelen turist sayısının 2 milyona çıkması için hiçbir sebep olmadığını gördüklerini söyledi.

Katılımcılardan gelen "Türkiye güvenli midir?" sorusu üzerine Kurtulmuş, Türkiye ile terörü yan yana getirmenin bir algı operasyonu olduğunu belirterek, "Berlin, Paris, Tokyo, Londra ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenlidir." diye konuştu.

Görüşmenin ardından düzenlenen resepsiyona da katılan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, ayrıca, kentin Badaling kısmındaki Çin Seddi'nde incelemelerde bulundu.

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, çin, Pekin, Berlin, çin seddi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER