'Berlin ne kadar güvenliyse İstanbul o kadar güvenlidir'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İçeride siyaset yaparsın, hükümeti yerden yere vurur, eleştirirsin. Ama Türkiye'yi eleştirme, Türkiye'nin ayağına çelme takma, Türkiye'ye karşı birtakım algı operasyonlarına destek olacak sözleri söyleyemezsin. Muhalefet olmak demek hükümete laf söyleyeceğim diye Türkiye’nin ayağına çelme takmak, Türkiye'ye karşı birtakım algı operasyonlarına destek olacak sözler söylemek değildir. Muhalefet olmak demek, hükümete laf söyleyeceğim diye Türkiye’nin beline kazma vurmak demek değildir. Anamuhalefet partisi liderinin bu sözlerine açıklık getirmesini bir kere daha talep ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Kırgızistan Başbakanı Soroonbay Ceenbekov ile Sütlüce Parkı’ndaki Manas Heykeli’nin açılışı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkımının başlayacağının hatırlatılması ve detaylarının sorulması üzerine Bakan Kurtulmuş, bu konuyla ilgili bütün detaylı çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Proje detayıyla tamamlandıktan, yapılacak işler planlandıktan sonra bunları en ufak bir noktasını gizlemeden kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Kurtulmuş, "Dolayısıyla çalışmaların devam ettiği bir süreçteyiz. Şu anda Atatürk Kültür Merkezindeki çalışmayla ilgili bir şey söyleme noktasında değiliz. Süreçle ilgili adımlarımız netleştiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayder yaylası ziyaretinde, yaylalardaki yapılaşmalara yönelik sözlerinin aktarılmasının ardından, yayla turizminin yeniden canlanması konusunda yapılabileceklerin neler olduğu sorusuna karşılık Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde turizmle ilgili iki temel hedefimiz var. Bunlardan birisi pazarı büyütmek, yani pazarı çeşitlendirmek. Sadece Alman, Rus turistler gibi belli ülkelerden değil Çin, Hindistan, Japonya gibi dünyanın her yerinden gelecek turistlere de Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmaktır. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir başka önemli alan da ürün çeşitlendirmesidir. Yani sadece deniz kum turizmi değil aynı zamanda yayla turizmi, dağ, kış turizmi, sağlık turizmi gibi farklı alanlarda turizmdeki ürünlerimizi çeşitlendireceğiz. Çok şükür Türkiye’nin böyle bir imkanı var."

Numan Kurtulmuş, hem ürün çeşitlendirmesine hem de pazar çeşitlendirmesine ağırlık vereceklerini belirterek, "Türkiye’nin hedefi çok açıktır. İnşallah Türkiye, 2023'e kadar 50 milyon turist sayısına ulaşmayı ve 50 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi hedefliyor. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için de canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Kurban Bayramı tatili

Kurban Bayramı tatili süresine ilişkin bir soru üzerine de henüz bu konunun Bakanlar Kurulu'na gelmediğini belirten Kurtulmuş, "Bayram süresi konusu, Bakanlar Kurulu gündemine geldikten sonra Türkiye için en hayırlısı neyse ona karar verilir." dedi.

Türk Konseyi Zirvesi toplantısının Kırgızistan’da yapılıp yapılamayacağı konusunda soruya karşılık da Kurtulmuş, Başbakan Binali Yıldırım ile Kırgızistan Başbakanı Ceenbekov'un resmi görüşmelerini hatırlatarak, "Dünkü resmi görüşmede bunlar ele alındı. İnşallah Türk Konseyi en kısa zamanda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılacak." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'ye gelen Rus turist sayısında geçen sene bir azalma olduğunun ifade edilmesinin ardından, bu seneki duruma ilişkin bir soruya cevap verirken de Antalya'da bir süre önce turizm sektörü temsilcileriyle yapılan toplantıda bu konunun ele alındığını anlattı.

"Geçen yılla kıyasladığımızda bu yıl Rus turist sayısında yüzde 571 artış var." diyen Kurtulmuş, "Rus turistler bakımından mesele inşallah eski seviyesine gelmese de düzeliyor. Turizm sektöründe bu sene belli bir düzelme olacaktır. İnşallah yolumuza hızlı bir şekilde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Bunu kim söylediyse halt etmiş"

Almanya'daki bir gazetede Türkiye aleyhinde çıkan haberlerin aktarılması üzerine Kurtulmuş, "Halt etmişler. Çok açık söylüyorum. Berlin ne kadar güvenliyse İstanbul o kadar güvenlidir. Viyana, Londra, New York ne kadar güvenliyse İzmir, Antalya o kadar güvenlidir. Türkiye’nin her şehri, dünyanın diğer bütün şehirleri kadar güvenlidir. (Türkiye’nin güvenli olmadığı) Bunu kim söylediyse halt etmiş." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurtulmuş, birilerinin Türkiye'ye karşı bir algı operasyonu yapıp Türkiye'ye karşı bu negatif operasyonu sürdürürken maalesef Türkiye'de anamuhalefet partisi başkanının bu algı operasyonunu yapanların değirmenine su taşımasının insanın ağırına gittiğini söyledi.

Bunun kabul edilemeyeceğini, doğru olmadığını, Türkiye'ye karşı bir haksızlık olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Zaten biz terörle boğuşuyoruz, mücadele ediyoruz. Bütün dünyada küresel olarak teröre karşı bir mücadele var. Diğer tarafta 2015-2016'da cereyan eden olaylar dolayısıyla turizm sektöründe durumu iyileştirmek için resmen mücadele ediyoruz, gayret sarf ediyoruz. Tam biz bunları söylerken Almanya'da bir beyefendi kalkıp, 'Türkiye güvenli değildir' diyor, bir bakıyorsunuz bizim anamuhalefet partisinin lideri de bunların ekmeğine yağ sürüyor, değirmenine su taşıyor. Kabul edilemez, Türkiye’ye karşı bir haksızlıktır. Türkiye, en az batıdaki ülkelerin başkentleri, büyükşehirleri kadar güvenli şehirlere sahiptir, güvenli turizm alanlarına sahiptir. Ama kusura bakmayın terör küresel ölçekte de dünyanın bütün şehirlerini tehdit altında bulunduran küresel bir beladır. Böyle algı operasyonlarıyla Türkiye'ye çamur atmak ya da atılan bu çamurların Türkiye'de iz tutması için gayret sarf etmek yerine herkes adam gibi bu küresel terör belasıyla nasıl mücadele edecek otursun bunu konuşsun. Bu operasyonu yapanları şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bunların ekmeğine yağ sürenlere de Allah uyanıklık versin, basiret versin demekten başka çaremiz yok. İçeride siyaset yaparsın, hükümeti yerden yere vurur, eleştirirsin. Ama Türkiye'yi eleştirme, Türkiye'nin ayağına çelme takma, Türkiye'ye karşı birtakım algı operasyonlarına destek olacak sözleri söyleyemezsin. Muhalefet olmak demek hükümete laf söyleyeceğim diye Türkiye’nin ayağına çelme takmak, Türkiye'ye karşı birtakım algı operasyonlarına destek olacak sözler söylemek değildir. Muhalefet olmak demek, hükümete laf söyleyeceğim diye Türkiye’nin beline kazma vurmak demek değildir. Anamuhalefet partisi liderinin bu sözlerine açıklık getirmesini bir kere daha talep ediyoruz."