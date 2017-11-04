'Belediyelerimizdeki değişim ortak akılla varılan mutabakatların sonucu'

Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçim öncesi AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı.

Açılış bölümünde konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Belediyelerimizde yaşanan nöbet değişimleri, partimizin Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda, Merkez Yürütme Kurulunda yapılan istişareler sonucunda ortak akılla varılan mutabakatların sonucudur." dedi.

Adaylar için oy verme işlemi sırasında CHP'den gelen erken seçim açıklamalarını değerlendiren Şahin, "CHP 2019’daki seçimlerde boyunun ölçüsünü alacak” dedi.

"CHP, FETÖ projesinin açık bir ortağıdır"

Türkiye'de "erken seçim safsatasıyla" yer almaya çalışmanın, bu ülkeye yapılan ihanet olduğunu vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın şahsına, ailesine, çevresine her türlü hakaretleri savurdular. Edepsizce sözler sarf ettiler. İşte tüm bunları Cumhuriyet Halk Partisi, FETÖ ile birlikte iş birliği içerisinde ve eş zamanlı yaptı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, bu FETÖ projesinin açık bir ortağı ve iş birlikçisidir."

“Biz belediye başkanımızı kumpaslarla kasetlerle ne getiririz ne de göndeririz"

Temayül yoklaması öncesi konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Partili belediyelerdeki değişim sürecine ilişkin eleştirilere cevap verdi.

Kaya, “Biz belediye başkanımızı kumpaslarla kasetlerle ne getiririz ne de göndeririz. Bizim belediye başkanlarımızı bu partinin emanetidir, onların hukukunu korumak zorundayız. Bu parti dedikoduların partisi değil, bu parti iftiraların, sosyal medyadaki kampanyaların, köşelerinde insan harcamak için kalem sallayan kalemşörlerin dediklerini yaparak adam harcayan bir parti değildir” diye konuştu.

7 sandık kuruldu

Temayül yoklaması için 7 sandık kuruldu. Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, MKYK üyeleri, ayrı sandıklarda oylarını kullandı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da temayül yoklaması için oy verdi.

Kaynak: TRT Haber/AA