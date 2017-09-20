'Belediyelerimiz bir an önce şehirlerimizi yenilemelidir'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem yaşanması halinde bunun altından maddi ve manevi anlamda kalkmanın çok zor olacağını belirterek, "O yüzden belediyelerimize düşen birinci iş, bir an önce şehirlerimizi yenilemektir." dedi.

Kemalpaşa Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanlığının kolay bir iş olmadığını, kendisinin de bu görevi yaptığını, Büyükşehir Belediye Başkanıyla aynı partide olunmaması durumunda zorluk çekileceğini söyledi.

Özhaseki, belediye başkanı olan kişinin iyi niyetli olması, bu işi sevmesi ve çalışması gerektiğini aktararak, "Hamdolsun biz belediyeciliğimizde hiç mazeretler üretmedik, şundan dolayı yapamıyoruz demedik. Sonra hiç kimseyi ayırmadık, A partili B partili demedik, filan mezhepten, filan mezhepten demedik. Madem aynı yerde yaşıyoruz aynı toprağın insanıyız herkese eşit hizmet etmek isteyen bir inancımız vardı ve belediye başkanlığını da senelerce böyle yapıyorduk. Başarının da sırrı bu." dedi.

Belediye başkanlığı döneminde yaşadıkları sıkıntılardan bahseden Özhaseki, kentteki hizmetlerinin ardından seçmenlerin kendisine destek verdiğini ve ikinci döneminde büyük bir oy aldığını anımsattı.

İzmir'deki belediye çalışmalarını eleştirdi

Bakan Özhaseki, kentteki belediye çalışmalarını eleştirerek İzmir'in AK Partili belediyecilikle tanışması gerektiğini vurguladı.

Allah'ın İzmir'e binbir güzellikleri içerisinde bir doğa, tabiat verdiğini ancak üzerine yapılanlara bakıldığı zaman aynı güzellikleri söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Özhaseki, "Adeta güzel bir kumaş parçasını alıp param parça eden acemi terzilerin kullandığı bir kumaş gibi görünüyor." dedi.

Türkiye topraklarının yüzde 66'sının deprem bölgesinde yer aldığını aktaran Özhaseki, kentsel dönüşüm yapılarak depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

"Birinci iş kentsel dönüşüm"

Özhaseki, belediyelerin birinci işinin kentsel dönüşüm olması gerekli olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Birinci işimiz bu olması lazım, ülkemizi hazırlamalıyız. Allah korusun deprem gelirse altından kalkmamız çok zor olur, maddi hasarın altından kalkmak da çok zor olur, manevi tarafından yaraları sarmak da çok zor olur. O yüzden belediyelerimize düşen birinci iş, bir an önce şehirlerimizi yenilemektir. Türkiye için bir hazırlık yapıyoruz. Yakında yasalar çıkacak, ülke çapında yılda 500 bin bağımsız birimi yenileyeceğiz Allah'ın izniyle. 15 yıl devam ettiğimizde 7,5 milyon bağımsız birim eder. Neredeyse Türkiye'nin yarısı, buna bizim gücümüz yeter, aklımız erer, bilgimiz ve birikimimiz var. Allah'ın izniyle yakında da başlayacağız. O yüzden İzmir'de de hangi belediye olursa olsun partisini ayırmıyorum çalışma yaptığında, yenilemek istediğinde, insanlarına hizmet etmek istediğinde kapılar açık."

Konuşmasında terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye de değinen Özhaseki, terör örgütleriyle en iyi şekilde mücadele edildiğini söyledi.

CHP liderine karşı açtığı davalardan tazminat kazandığını ve bu paralarla 3 bin 500 aileye sucuk dağıttığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Adalet yürüyüşü yapıyorsanız kendiniz önce adil olacaksınız, kol kola girdiğiniz insanlara bakacaksınız. PKK'nın siyasi uzantılarıyla kol kola girmeyeceksiniz. Onlarla adalet yürüyüşü yapılmaz, onlarla mücadele yapılır. Güneydoğu'ya gideceksiniz PKK ile anlaşıp Türk bayrağı açmadan miting yapacaksınız, sonra gelip burada milliyetçilik yapacaksınız. Yok yemezler öyle bir şey yok. Özünüz de sözünüz de bir olacak, dosdoğru olacaksınız."

AK Partili belediyeler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Partili belediye başkanlarının görev yaptıkları kentlerde en iyi hizmeti getirmek için aşkla çalıştığını, 2014 yılından bu yana görev yapan İzmir'deki AK Partili belediye başkanlarının da canla başla çalıştığını anlattı.

İnsanların daha müreffeh bir ortamda yaşamayı hak ettiğini, kendilerinin de bunu arzuladığını bildiren Dağ, "İşte 7 tane belediyemizle bunu bugüne kadar sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz. Kültür Sanat ve Spor Merkezi'nin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise Kemalpaşa Belediyesine ilçeye kazandırdığı tesis için teşekkür etti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ise belediye başkanlığının sabır, gayret ve çalışma gerektiren bir iş olduğunu, 3,5 yıllık belediye başkanlığı süresinde seçim döneminde vadettikleri bütün projeleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından, merkezin açılışını yapan Bakan Özhaseki ve beraberindekiler tesisi gezdi.

Açılışa, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Kalkan, Kerem Ali Sürekli ile davetliler katıldı.