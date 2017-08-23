'Belediye başkanına tehdit ve şantaj iddiaları uydurma'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir muhalefet partisi belediye başkanına yapıldığı iddia edilen tehdit ve şantajla ilgili kendisine intikal eden dosyanın tahkiki sonucunda içeriğin, olayların ve detayların tamamen kurgu ve uydurma olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Soylu, yaptığı yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan köşe yazısında, İstanbul'daki bir hacker grubu tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile bazı CHP milletvekillerinin de aralarında yer aldığı onlarca kişinin sosyal medya hesaplarının kırıldığı, bu şifrelerin bir dosya halinde İçişleri Bakanı'na verildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Açıklamada, köşe yazısındaki, "Dosya, FETÖ'nün kimi faaliyetlerini gözler önüne seriyordu. Emniyet istihbarat birimi dosyanın kumpas olabileceğini ileri sürmüş ve dosyayı beklemeye almıştı." şeklindeki ifadeleri hatırlatan Soylu, "Bir muhalefet partisi belediye başkanına yapıldığı iddia edilen tehdit ve şantaj üzerine tarafıma intikal eden dosya ile ilgili birimlerimiz siber ve istihbarat tarafından konu hemen tahkik edilmiş olup; içerik, olaylar ve detayları tamamen kurgu ve uydurma olduğu tespit edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurgu oluşturanlarla ilgili sürecin güvenlik güçleri tarafından takip edildiğini kaydeden Soylu, açıklamada, "Olay ve 3. kişiler ile ilgili detayların gerçekleşmiş gibi ismimizin dayanak gösterilerek yansıtılması son derece yanıltıcıdır." ifadelerini kullandı. AA