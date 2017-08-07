Belarus Cumhuriyet Senatosu Başkanı Miyasnikoviç TBMM'de

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Senatosu Başkanı Mikhail Miyasnikoviç ile görüştü.

Kahraman, TBMM Mermerli Salon'daki görüşmede, Miyasnikoviç ve beraberindeki heyeti Türkiye'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belarus'un dost ve kardeş bir ülke olduğuna vurgu yapan Kahraman, temasların başarılı geçmesini temenni etti.

Miyasnikoviç de Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Belarus'un çok boyutlu dış ilişkilerinde Türkiye'yi anahtar ülke olarak gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin sosyo-ekonomi, kültür ve siyaset alanında büyük başarı kaydettiğini vurgulayan Miyasnikoviç, iki ülke arasındaki dostluğu ve ilişkileri güçlendirmek istediklerini anlattı.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.