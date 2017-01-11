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Buradasınız : » » Bekir ve Mahmut Sami Boydak tutuklandı

Bekir ve Mahmut Sami Boydak tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında 110 iş adamından Bekir ve Mahmut Sami Boydak'ın da aralarında bulunduğu 60'ı tutuklandı.

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Bekir ve Mahmut Sami Boydak tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 110 iş adamından 60'ı tutuklandı, 50'si ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınarak tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 110 iş adamının sorgusu tamamlandı.

Bekir ve Mahmut Sami Boydak da tutuklandı

Nöbetçi hakimlik, eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi Bekir Boydak ve oğlu Mahmut Sami Boydak'ın da aralarında bulunduğu 60 iş adamının, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına hükmetti. Hakimlik, diğer 50 iş adamının ise "yurt dışına çıkış yasağı" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Başsavcılığın, bazı iş adamlarının adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edeceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün iş dünyasındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, elde edilen yeni deliller doğrultusunda, bazı iş adamlarının örgüte finansman sağladığını belirleyen başsavcılık, isimleri tespit edilen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerin ev ve ofislerinde arama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul merkezli 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şüphelilerden 164'ü gözaltına alınmış, zanlılardan 54'ü işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakılmıştı. 110 şüpheli ise tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında, 110 iş adamının da yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Adreslerinde bulunamayan 106 şüpheliyle ilgili arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 

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