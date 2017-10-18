Bekir Bozdağ: TRT World insan odaklı bir yayın kuruluşudur

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Dünyayı buluşturucak TRT World Forum’un açılışında konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

"Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TRT World Forum’u düzenleyen dünyanın dört bir yanından böylesine etkin bir topluluğu bir araya getiren TRT Genel Müdürü’ne, TRT World’ün yetkililerine ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün burada TRT World’ün tertip ettiği TRT World’ün Word Forumu’nun açılışını katılımlarıyla onurlandıran Başbakanımız Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım beyefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Bu foruma katılan katkı veren ve katkı verecek herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. TRT World dünya haberciliğine ve yayıncılığına yeni ve farklı bir ses getirmiştir. Yeni ve farklı bir görüntü getirmiştir. TRT World sadece ve sadece gerçeği yansıtan bir ayna durumundadır.

TRT World objektif doğru insani ve çevre odaklı bir yayıncılık yapmaktadır. TRT World bağımsız ve tarafsızdır. Ama insandan insan onurundan gerçekten ve gerçeği olduğu gibi cesurca yansıtmaktan yana TRT World büyük bir taraftır. 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk lansmanı yapılan TRT World Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de küresel çapta yayın yapan insan odaklı bir yayın kuruluşutur. Bizim için TRT World’ün kuruluşunu gerektiren unsurlar dünyadaki tek sesliliğin yanına yeni ve farklı bir ses koymaktır. Esasında bugün dünyada uluslararası ölçekte yayın yapan birbirinden güçlü pekçok yayın organı olduğunu hepimiz biliyor ve yayınlarını yakından izliyoruz. Ama ne gariptir ki birbirinden çok farklı yayın organları adeta tek elden yönetiliyor gibi bir farklı adlar altında aynı görüşlerin aynı görüntülerin bir tekrarı gibi de bizi yüz yüze getirmektedir.

Dünyanın dört bir yanında egemen güçlerin tehdidi baskısı başka etkileri nedeniyle şananan hadiseleri gerçeklikleri olduğu yansıtmaktan çekinen veya yansıtamayan bir medya yapısıyla da malesef karşı karşıyayız. Bununla beraber bütün olumsuzluklara rağmen gerçeği olduğu gibi dünyaya haykıran ve yansıtan medya kuruluşları elbette ki var bunları da buradan bir kez daha gönülden tebrik ediyorum.

Farklı bir bakış farklı bir ses gerçeğin ve hakikatin peşinde koşan cesur insanlar ve bunları dünyaya ve herkese yansıtmaktan çekinmeyen cesur medya mensupları elbetteki gerçeğin hakim olmasına ve gerçeğin her tarafta güç ve kuvvet bulmasına büyük katkı sağlayacaklardır. Buna yürekten inanıyorum TRT World merkezine insanı, vicdanı, gerçeği alan ve insan onurunu herşeyin üzerinde tutan bir yaklaşımın egemen olduğu bir yayın kuruluşudur. Umarım ki ilk bir yıl içerisinde koruduğu bu ilkeleri bundan sonraki süreci içerisinde de koruyacak ve heryerden aldığı destekle bütün insanlığın ortak sesi ve ortak vicdanı olma noktasında büyük başarılara imza atacaktır. TRT World dünyanın en ücra köşesindeki insanı bile odak noktasına koyan haberciliğin peşindedir ve bu haberleri de yüksek kalitede anlatmayı hedeflemektedir. Kısa sürede teknolojik yapısıyla 52 ülkeden yetişmiş çok seçkin gazetecileriyle ve habercileriyle bu konuda önemli mesafeleri almıştır.



Ben eminim ki tek sesli yayıncılığın yanında farkıl bir ses yeni bir ses olarak TRT World pek çok insanın özellikle seyretmek isteyeceği takip etmek isteyeceği dünyanın saygın yayın organlarından biri olmayı kısa süre içerisinde başaracaktır.

TRT World çok yetkin ekibiyle ortaya koyduğu vizyonla misyonla kısa süre içerisinde dünyanın en güçlü kanalları arasında dünyanın en ücra köşesindeki insanların bile farklı ve doğru gerçek haber için düğmesine dokunacağı olayları oradan takip edeceği takip ettiklerine de gönülden inanacağı bir kanal haline gelecektir. "