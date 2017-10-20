Bekir Bozdağ: Rakka'daki görüntüler ABD'yi yalanlamıştır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, PKK/PYD'lilerin Rakka'da PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asmasına ilişkin, "Ortaya çıkan bu fotoğraf, Amerika'nın bugüne kadar söylediklerinin hepsini tekzip etmektedir ve terör örgütü, 'biz teröristlerle işbirliği yapmıyoruz, orada teröristler yok, Suriye Demokratik Güçleri var' diyen Amerika'yı biz buradayız diye yalanlamışlardır.'' açıklamasında bulundu.

Bozdağ, ''Ortaya çıkan bu durum SDG'nin PKK yektir PYD ve YPG olduğunun da alenen bir itirafı durumundadır. Bu fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Türkiye ile Amerika ilişkilerine çok büyük zarar vermektedir. Umarım ortaya çıkan bu gerçek, Amerika'yı tekzip eden durum karşısında bugüne kadar sürdürdüğü politikayı yeniden değerlendirmeye alır ve bu yanlış gidişten döner." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türk ve ABD heyetleri arasındaki vize görüşmesine ilişkin, "Ankara Büyükelçisi'nin bize göre eksik veya yanlış bilgilendirmesi sonucu ortaya çıkan bir sorunla Türkiye ile Amerika karşı karşıya. Ankara'da yapılan bu görüşme her iki tarafın olayın esası hakkında karşılıklı birbirini bilgilendirmeleri ve doğru verilerin paylaşılmasına yol açmıştır. Yapıcı olarak geçmiştir ve taraflar görüşme sonuçlarını hükümetlerine aktararak oradan yeni bir irade almak üzere ayrıldılar. Umarız ki kısa bir süre sonra bu sorun aşılır." diye konuştu.

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka, 4 aylık bir operasyonla PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından ABD’nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı. Terör örgütü PKK, Rakka meydanında PKK elebaşı Öcalan’ın posterini asmış, kentin alınmasını da Öcalan’a adamıştı.

Kaynak: AA



