Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu, iftirasının hesabını yargı önünde verecektir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi.

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

- CHP Gn.Bşk.Kemal Kılıçdaroğlu,Cumhurbaşkanımız Sayın R.Tayyip Erdoğan,ailesi ve bazı yakınları hakkında iftirada bulunmuştur.Hatta bugünkü grup toplantısında halkı iftirasına inandırmak için Kılıçdaroğlu,sahte kağıtları bile kullanmıştır.

- Kılıçdaroğlu’nun,CumhurbaşkanımızSayın Recep Tayyip Erdoğan,ailesi ve yakınları hakkında sölediği herşey yalandır,iftiradır. Kılıçdaroğlu’nun iftirasının doğruluğunu ıspat için delil olarak gösterdiği kağıtlar,sahtedir.

- Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği ülkedeki şirkete asla böyle bir para gönderilmemiştir. Ayrıca, Sayın Mustafa Gündoğan bir işadamı olup, hiçbir zaman cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özel kalemi olmamıştır.

- Altını çizerek tekrar söylüyoruz, ne Sayın Cumhurbaşkanımızın ne de ailesinin yurtdışında herhangi bir parası bulunmamaktadır. Kılıçdaroğlu,gösterdiği dekontları hem cumhuriyet savcılığına ve hem de medyaya vermelidir ki herkes incelesin/inceletsin.

- Cumhurbaşkanımıza,ailesine ve yakınlarına iftira atan ve itibar suikasti yapan Kılıçdaroğlu,iftirasının hesabını yargı önünde verecektir. Kılıçdaroğlu, ayrıca yalan ve iftiralarının hesabını halka verecek;halkımız da bu müfteriden hesabı sandıkta soracaktır.

- Ailesi ve yakınları üzerinden Cumhurbaşkanımıza hem de iftiralarla saldırmak,ahlaksızlıktır; namussuzluktur; şerefsizliktir;alçaklıktır. Cumhurbaşkanımıza itibar süikasti yapmak için,ailesi ve yakınlarına iftira etmek,daha büyük ahlaksızlıktır;namussuzluktur;şerefsizliktir.

- Kılıçdaroğlu,bu sahte kağıtları ve uydurma bilgileri kimden,nerede ve ne zaman aldığını da açıklamalıdır. Ey Kılıçdaroğlu! Sana bu sahte kağıtları ve uydurma bilgileri bir istihbarat örgütü mü,FETÖ mü yoksa başka bir Türkiye düşmanı mı verdi? Yoksa bunları sen mi ya da adamların mı uydurdunuz? Veyahut da seni biri mi kullandı?