Bekir Bozdağ: Diyanet'e iftira atılıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası 2'nci kıraat sempozyumunda konuştu.

Diyaneti yıpratmak isteyen çevrelerin olduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Son günlerde Diyanet İşleri Başkanımız üzerinde kopartılan fırtınayı da iyi değerlendirmek de fayda vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'nin ve Türk milletinin anayasal kuruluşlarından bir tanesi. Diyaneti de yıpratmak isteyen çok çevreler var. Diyanet şunu yapıyor, niye yapıyor, şunu yapmıyor, niye yapmıyor? Herkes buradan bir şey oluyor. Bakın buradan çok net söylüyorum. Eğer Türkiye'de diyanet işleri başkanlığı olmasın memleket cami cami bölünür."

Diyanet İşleri Başkanlığı'na iftiralar atıldığını da söyleyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deniliyor ki, 'Ayet okudu, hadis okudu diye birisini Diyanet açığa aldı.' Bunu diyenler, yalanın alasını söylüyorlar. AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyin Cumhurbaşkanı olduğu dönemde bu ülkede Müslümanların yaşadığı sorunların nasıl çözüldüğü, özgürlük alanlarının nasıl genişlediği ve dini konularda nasıl bir rahatlama olduğu gün gibi ortadadır."

TRT HABER