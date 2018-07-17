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Bedelli askerlik Meclis'e sunuluyor

Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Yaş 25, ücret 15 bin lira olacak, 25 gün askerlik yapma şartı gerekecek.

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Bedelli askerlik Meclise sunuluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonların beklediği bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı. 

Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi. 

Yaş ve fiyat

Turan'ın verdiği bilgilere göre, bedelli askerlikte 25 yaş sınırı aranacak. Yaş sınırını taşıyan asker adayları 15 bin lira ödeyerek bedelli askerlikte faydalanabilecek.

25 gün askerlik şartı

Daha önceki düzenlemelerden farklı olarak bedelli askerlikte faydalanan vatandaşlar, 25 gün boyunca temel askerlik eğitimi alacak. 

Kaynak: TRT Haber

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