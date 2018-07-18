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Bedelli askerlik düzenlemesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı torba yasanın Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.

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Bedelli askerlik düzenlemesi TBMM Başkanlığına sunuldu

Bedelli askerlik düzenlemesinin detayları belli oldu. 25 yaş ve üstü, 15 bin lira ödeyerek 28 gün askerlik yapabilecek. 

Çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, düzenlemenin yer aldığı "torba yasa" teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. 

Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''28 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulacaklardır. 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacaktır. Teklif içerisinde Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren 6 madde bulunmaktadır. 28 gün temel askerlik eğitimi talep edilmektedir. Şu an bununla alakalı herhangi bir düzenleme olmayacaktır. Şu an itibariyle 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiren bir düzenlemedir. Çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak.''

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tbmm, meclis, bedelli askerlik
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