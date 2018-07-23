Bedelli askerlik düzenlemesi komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin bedelli ve dövizli askerlikle ilgili maddeleri kabul edildi.

Kabul edilen maddeye göre, yurt dışında yaşayıp bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.

Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

28 gün temel eğitim şartı 21 güne indirildi

Teklifin 2. maddesi üzerinde iktidar ve muhalefet tarafından toplam 6 önerge verildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal imzasıyla verilen ve kabul edilen önergeyle bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün temel askerlik eğitim şartı 21 güne indirildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ünal, önergesini açıklarken, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) acemi eğitiminin 28 gün olduğunu anımsatarak, teklifle eğitimlerden bazılarını kısaltarak programı 21 güne indirdiklerini, böylece adayların iş ve görevlerinden asgari sürede uzak kalacaklarını kaydetti.

Profesyonel yapının dünyada sadece bir iki ülkede uygulanabildiğini ifade eden Ünal, çoğu ülkede Türkiye'deki gibi karma model bulunduğunu belirtti.

Ünal, İsrail ciddi tehditlere maruz kaldığı için burada farklı bir sistem bulunduğuna işaret ederek, "İsrail'de liseyi bitiren bütün erkek ve kadınlar, temel askerlik eğitimini geçtikten sonra üniversite eğitimine devam ediyorlar. Genel harp şartlarında silah altına alınacak gençlerin, asgariden temel askerlik eğitimini almalarını çok önemsiyoruz." dedi.

Kabul edilen 2. maddeyle askeri hizmetin gerektirdiği ve TSK'nın ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak bedelli askerlikte yaş sınırı 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar olarak belirlendi.

Teklife göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğan, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

Düzenlemeden yararlanacaklar

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

Aylıksız veya ücretsiz izinli olacak

Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu düzenleme hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

Kaynak: AA