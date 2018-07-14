Bedelli askerlik beklenenden daha önce çıkabilir

Milyonlarca gencin gözü kulağı bedelli askerlikle ilgili alınacak kararda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nden dönüşte uçakta, konuyla ilgili gelinen noktayı da anlattı.

"En kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz"

Erdoğan, konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı'nın çalışmaları yapacağını söyledi. Kararın ne kadar kişiyi kapsayacağı, hangi yaş grupları arasında olacağı ve ücretinin ne kadar olacağını ise çalışmalar sonucu belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararın en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklanmış olacağını, o zamana kadar hazırlıkların bitmiş olacağını aktardı.

Erdoğan, "Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz." dedi.

Bedelli askerlik ücreti makul düzeyde olabilir

Konuyla ilgili bu hafta içi açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da, askerlik sorununun kalıcı olarak çözülmesini istediklerini söylemişti.

Turan, "Bu çok büyük bir problem. Bu problemin çözümü için de adım atmak istiyoruz. Ama bunun böyle anlık olarak 'yarın yapıyoruz' diye değil. Daha kalıcı olabilir, daha makul fiyatlarla, daha makul çalışmalarla değerlendirilebilir. Sadece 'para verdim askerlik yaptım' değil de daha kalıcı bir iş yapmamız lazım. Bakınız 3-4 yıldan beri, standart askerimiz operasyona gitmiyor. Er gitmiyor. Bir anlamda profesyonel askerliğe geçiş yapıldı, kısmen de olsa." ifadelerini kullandı.

Hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar

Aralık 2014'te çıkan bedelli yasasında yaş 26, ücret 18 bin liraydı. Başvuranların sayısı ise 203 bindi. Bir önceki bedelli askerlik ise 2011'in Aralık ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70 bindi. Bedelli askerlikten faydalananlar hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar.

Kaynak: TRT Haber