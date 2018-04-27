BBP Lideri Destici: Cumhur İttifakı’nın yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Destici'yi kabul etti.

Destici, bir saat süren görüşme sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendilerini kabul ettiği için teşekkür eden Destici, Erdoğan ile gündemdeki konuları değerlendirme imkanı bulduklarını, fikir ve düşüncelerini paylaştıklarını belirtti

Destici, sadece seçimler ya da ittifakla ilgili değil ülkenin diğer konularıyla ilgili de "sorumlu bir siyasetçi" olmanın gereği düşüncelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardığını söyledi.

“Cumhur İttifakı’nın yanındayız”

Destici, BBP'nin başından itibaren sistem değişikliğini, ittifak yasasını ve Cumhur İttifakı'nı doğru bulduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Biz bugün de aynı noktada duruyoruz, Cumhur İttifakı'nın yanındayız. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde de tavrımız budur. 'İttifakın şeklinin nasıl olacağı' noktasına gelince, Büyük Birlik Partisi'nin her iki konuyla ilgili düşüncelerini Sayın Cumhurbaşkanımız ile paylaştım.

Kendileri, bu konudaki düşüncelerini de bizlere samimi şeklide ifade ettiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Büyük Birlik Partisi kendi kurullarıyla birlikte 'ittifakın içerisinde nasıl yer alacağı' konusunda kararını çok kısa bir süre içerisinde verecektir."

"Bundan sonrası bizim vereceğimiz bir karar"

Destici, "Nasıl bir teklif geldi?" sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Büyük Birlik Partisi'nin duruşuna, tavrına ve ittifakın içerisinde nasıl yer alacağı noktasında da Büyük Birlik Partisi'nin görüşlerine, düşüncelerine çok büyük bir önem ve değer veriyor. Dolayısıyla en kıymetli olanı bizim için budur, bundan sonrası bizim vereceğimiz bir karar." yanıtını verdi.

"AK Parti listesinde mi yer alacaksınız?" sorusu üzerine ise Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız her iki konuda da partimizin görüşlerine, düşüncelerine çok saygıdeğer bir noktada değer veriyor ve önemsiyor. Onun için burada kararı artık biz vereceğiz Büyük Birlik Partisi olarak." dedi.

"Biz yine aynı duruşumuzdayız"

Destici, seçimlere ne şekilde gireceklerinin sorulması üzerine, "Daha zamanınız var, arkadaşlarımızla değerlendireceğiz ve en kısa zamanda düşüncemizi kamuoyuyla da paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Üçüncü parti olarak ittifakta yer almayı seçerseniz, ittifakın her iki partisi de bunu kabul edecek mi?" sorusuna da Destici, "Dün de bunu ifade ettim, dedim ki 'Bir ittifak içerisinde yer alıyorsanız, bu sizin tek başınıza vereceğiniz bir karar değildir'. Dolayısıyla üç partinin de buradaki kararı önemlidir. Bizim dışımızdaki partilerin kararlarına da elbette saygı duyacağımızı daha önce ifade ettim. Biz yine aynı duruşumuzdayız" karşılığını verdi.

Kaynak: AA