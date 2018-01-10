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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: MHP ve AK Parti'nin işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz

MHP ve AK Parti'nin işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bu birlikteliğin yanında olduklarını açıkladı.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: MHP ve AK Partinin işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecekleri yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yenikapı ruhuyla Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleriz

BBP olarak MHP ve AK Parti'nin işbirliğinden en üst düzeyde memnuniyet duyduklarını vurgulayan Destici sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işbirliğinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Saadet Partisi'ni de bu işbirliğine davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olacağını açıklarsa toplanır karar alır bu kararı da açıklarız." 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 2019'daki seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini söyleyerek, "Yenikapı ruhuyla Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleriz." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber

 

Etiketler: mustafa destici, Büyük Birlik Partisi
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