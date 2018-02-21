BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: BBP de 'Cumhur İttifakı'nın içinde yer alacak

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu'nun çalışmalarına değinen Destici, seçim ittifaklarının yasal hale getirilmesini başından beri dile getirdiklerini kaydetti.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde gündeme ilişkin her şeyi konuştuklarını belirterek, Erdoğan'ın ittifak konusunda çok samimi olduğunu söyledi.

Destici, gazetecilerin, "BBP bu ittifakın içerisinde hangi formülle yer alacak?" sorusu üzerine, buna partinin yetkili kurullarının karar vereceğini söyledi.

"AK Parti-MHP ittifakına nasıl bir çerçevede dahil olacaksınız?" sorusu üzerine de Destici, seçim ittifakına ilişkin üç formül olduğunu belirterek, "Bunlardan hangisiyle gireceğimize ittifakın içinde olan diğer siyasi partilerimizle de görüşerek, istişare ederek hep birlikte karar vereceğiz." dedi.

"AK Parti listelerine isim vermeniz söz konusu mu?" sorusuna Destici, ittifakla ilgili görüşmelerin, çalışmaların problemsiz, olumlu bir şekilde devam ettiği yanıtını verdi. BBP'nin bu ittifakı çok değerli bulduğunu ve önemsediğini vurgulayan Destici, "BBP ittifakın yanındadır. İnşallah görüşmelerimiz olumlu bir şekilde seyretmektedir. BBP de bu ittifakın içinde yer alacaktır." diye konuştu.

İttifak yapan partilere özellikle MHP ve AK Parti'ye yönelik bir karalama ve suçlama kampanyası olduğunu belirten Destici, şunları söyledi:

"Bu bir uzlaşma işidir. Burada olumlu anlamda ne kadar katkı sağlarsanız, memleketinize, milletinize o kadar hizmet etmiş olursunuz. 'Tukaka' diyerek bu işlerden sonuç alınmaz. 'Tukaka' diyenlerin de işine yaramaz. Tavşan dağı aşar sen de arkasından bakarsın."

Destici, ittifakın toplam oyu barajı geçtiği anda ittifaka katılan bütün partilerin barajı geçmiş olacağını ifade ederek, aynısının Hazine yardımı için de uygulanmasını arzu ettiklerini kaydetti.

"Gönül ittifakı olacak"

"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ittifak konusunda nasıl bir mesajlaşmanız oldu?" sorusunu Destici, Saadet Partisi'nin de bu ittifakın içinde yer almasını ciddi anlamda arzu ettiklerini söyleyerek yanıt verdi. Destici, "Önerdim. Her fırsatta öneriyorum. Daha zamanımız var. İnşallah Saadet Partimiz de bu ittifaka katılır ve ittifak bu şekilde tamamlanmış olur." ifadelerini kullandı.

"Yerel seçimlerde bir ittifak söz konusu olacak mı?" sorusuna Destici, "Orada gönül ittifakı olacak." karşılığını verdi.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa dileyen Destici, bu harekatların aslında Misak-ı Milli sınırlarını yeniden oluşturma gayretleri olduğunu söyledi.

"İdam cezasının getirilmesi gerekiyor"

Destici herkesin yüreğini burkan insanlık, İslam ve ahlak dışı cinsel istismar, taciz ve tecavüz ile buna bağlı ölümlere artık Türkiye'nin köklü bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

Bu suçu işleyen alçak ve canilerin mutlaka idamla cezalandırılmaları gerektiğini belirten Destici, "Bütün milletimize ve özellikle de TBMM'ye sesleniyorum; 4 yaşındaki çocuğa, masuma tecavüz eden caniyi, alçağı, sapığı idam etmeyeceksiniz de ne yapacaksınız? Mutlaka idam cezasının getirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Sorunun çözümü noktasında bakanlıklar arası bir koordinasyon kurulu oluşturulmasının olumlu ancak kesin sonuç verecek bir çözüm olmayacağının altını çizen Destici, şöyle devam etti:

"Avrupa'daki birtakım uygulamaların Türkiye'de de olacağı söyleniyor. Bizim Avrupa ile kültürümüz farklı. Kanunlarımızı Avrupa'ya göre değil, kendi milletimizin değerleri, inançları ve kültürüne göre yapmak zorundayız. Ancak o zaman netice alırız. Çözümü Türk usulü bulmalıyız. Bu suçu işleyenler mutlaka hak ettikleri cezayı almalılar, o cezanın adı da idamdır."

Kaynak: AA