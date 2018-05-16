BBP Genel Başkanı Destici: Hitler ne ise Netanyahu da odur

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, İslam dünyasındaki tüm Müslümanların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.

“Hitler ne ise Netanyahu da odur”

Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılı vesilesiyle silahsız Filistinlilerin tepkilerini ortaya koyduğunda İsrail askerlerinin saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Destici, "Filistinlilerin karşılarında öyle bir devlet var ki Nazi Almanya'sını hatırlatıyor. Açıkça ilan ediyorum. Hitler ne ise Netanyahu da odur. Nazi Almanya'sı ne ise İsrail de odur. Şu anda İsrail, ABD Başkanı Trump'ı da yanına alarak bir soykırım gerçekleştirmektedir." diye konuştu.

“Yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı görmelidirler”

Trump'ın ABD Başkanı olduktan sonra başta Suriye olmak üzere dünyanın birçok noktasında terör örgütlerine destek verdiğini ifade eden Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer dünyada uluslararası bir hukuk varsa, işleyeceği zaman ve gün budur. Netanyahu başta olmak üzere bu katliamlardan sorumlu olan, bunların emrini veren İsrailli devlet adamları ve yöneticileri mutlaka ama mutlaka soykırım ve katliam suçu işledikleri için uluslararası mahkemelerde huzura çıkmalı, yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı görmelidirler.

Bugün dünya bu konuda üstüne düşeni yapmamaktadır. Ortadoğu'da bir Yahudi ve İslam dünyası savaşı mı arzu edilmektedir, bu mu istenmektedir? Bu gidişat, oraya doğru gitmektedir."

"Hep birlikte Yenikapı'da olacağız"

Her konuda Filistin'in yayında olduklarını vurgulayan Destici, "İnşallah Cuma günü de şahsım, başta İstanbul, Marmara ve Trakya olmak üzere bütün teşkilatlarımız, hep birlikte Yenikapı'da olacağız ve terörist, soykırımcı, katliamcı, siyonist İsrail Devleti'ni, Netanyahu'yu ve Trump'ı ve bütün katliamcıları orada lanetleyeceğiz ve Filistinliler'e sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Destici, Türkiye'nin İsrail'in kanlı saldırılarından sonra en erken, en ciddi tepkiyi koyan ülke olduğuna, bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiğine dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail'in Ankara Büyükelçi'nin ve İstanbul Başkonsolosunun da deport edilmesi çok doğru bir karardı. Burada İsrail Filistin'deki katliamlarını tam anlamıyla sonlandırıp, işgal ettiği yerlerden çekilmediği sürece bundan sonra ne büyükelçi ne başkonsolos ne de herhangi bir İsrailli yönetici Türkiye'ye sokulmamalıdır, sadece Türkiye'ye değil hiçbir İslam ülkesine de girememelidir. İslam dünyasının bu kadar net ve kararlı durması lazım."

"Kerkük'te yapılan seçimlere el konulmalı"

BBP Başkanı Destici, Kerkük'te gerçekleşen seçimlerde Türkmen oylarının çalındığını ifade ederek, Irak hükümeti nezdinde özellikle Kerkük'te yapılan seçimlere el konulması, seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulunan Destici, "Emeklilere verilen 2 bayramlık ikramiyenin, biz fiili olarak devlette çalışan ve ikramiye almayan memur ve işçilere de verilmesini teklif ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"Milletvekilliği sayısı ya da pazarlığı gibi bir şey söz konusu değil"

Destici, konuşmasının ardından bir gazetecinin "Cumhur İttifakı'nda yer alıyorsunuz. Milletvekilliği sayısında netlik var mı" sorusuna, "Bizim AK Parti ile milletvekilliği sayısı ya da pazarlığı gibi bir şey söz konusu değil. Biz nerede bu ittifaka maksimum düzeyde katkı sağlayacaksak orada adaylarımızın olmasını arzu ediyoruz. Yoksa 'şu kadar sayıda milletvekilimiz olsun, bunun aşağısında olursa olmayız' gibi bir şeyimiz olmamıştır ve olmayacaktır." yanıtını verdi.

Kaynak: AA