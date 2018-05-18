BBP Genel Başkanı Destici: Filistin toprakları tekrar Filistinlilerin olacaktır

Yenikapı Miting Alanı'nda yapılan "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuşan Destici, Kudüs için toplandıklarını belirterek, "Siyonist terörist İsrail devletinin Filistin topraklarını işgal etmesinin 70. yıl dönümü. Öncelikle bu işgal girişimini lanetliyorum ve reddediyorum" dedi.

"İnanıyorum ki gün gelecek Filistin toprakları tekrar Filistinlilerin olacaktır" diyen Destici, şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

2012'de Gazze'yi, 2015 yılında da Kudüs'ü ziyaret ettiğini aktaran Destici, dün, bugün ve yarın ömrü yettiği sürece Kudüs davasının peşinde olacağını ve Müslümanlar'a Kudüs'ü emanet eden Selahaddin Eyyübi'leri, Yavuz'ları, Kanuni'leri ve Abdülhamid Han'ları asla utandırmayacaklarını vurguladı.

Başkentini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyan ABD'ye ve Başkanı Donald Trump'a "Bu kararı reddediyoruz" diye seslenen Destici, şöyle devam etti:

"Hem bu işgal girişiminden hem de ABD'nin uluslararası hukuka mugayyir davranışından sonra ilk olarak tepki gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım, camiam ve milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. İnanıyorum ki bugün büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e getirenler yarın Tel Aviv'de bulamayacaklar Allah'ın izniyle. Bugün sizlerle bizleri bir araya getiren ve milyonları buradan toplanmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu birliktelik kıyamete kadar devam edecek. Birliğimizi, dirliğimizi ve Türkiye'nin istikrarının kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA