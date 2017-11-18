'Bazı yanlışlar vardır ki onları aptallar değil ancak alçaklar yapar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de partisinin il kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

- Köksüz insan hiç bir yere aidiyeti olmayan insandır. Tüm vilayetleriyle Türkiye'nin tamamını yüreğimize ve zihnimize nakşettik, Rize'yi başka, Ankara'yı başka, İstanbul'u her bir şehrimizi ayrı ayrı severiz. Bunun için tek millet tek bayrak, tek vatan tek devlet diyoruz. Ama birileri bunu anlamıyor.

- 26'dan dünyada 17. sıraya avrupaya 16. sıraya yükseldik. G20'ye girdik. Bu bir inanmışlığın neticesidir. Bunu milletce birlikte yaptık.Şimdi hedef dünyada ilk 10'un içerisine girmek.

- Bu ülkeyi bizim başımıza yıkmak için bekleyen o kadar güç, çevre var ki başka türlü başa çıkamayız.

- Milletimizin birliğinin beraberliğinin, devletin varlığının ortadan kalktığı hiçbir yerde huzur ve güven göremezsiniz. Bunun için ülkemize dört elle sarılacağız.

- Bu ülkeyi bizim yapan değerlerimize ezanımıza, bayrağımıza sıkı sıkı sahip çıkacağız. Ordumuz, polisimizi, istihbaratımızı en güçlü hale getireceğiz. Ekonomimiz güçlü olacak.

- 2002 kasım IMF'ye borcumuz 23.5 milyar dolardı. 2013'de IMF'e borç kalmadı. O bizden borç istedi. 5 milyar dolar istedi. Merkez bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardan 120 milyar dolara dayandı.

- Geçtiğimiz 15 yıldır gece gündüz çalıştık, çalışacağız. Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi çok daha iyi görüyoruz. AK Parti hiçbir zaman kendini sorgulamaktan çekinmeyen, öz eleştiriyi ihmal etmeyen bir partidir.

- Son günlerdeki değişim söylemimizin bazıları tarafından farklı anlaşıldığını görüyoruz.

- Hem içerden hem dışardan saldırılara maruz kalıyoruz. Bu saldırılar ülkemizedir. Vesayet güçlerinin türlü oyunlarından darbe girişimine kadar karşı koyuyoruz.

- Daha dün Norveç'teki NATO tatbikatında sergilenen terbiyesizliği takip ettiniz. Bazı yanlışlar vardırki onları aptallar değil ancak alçaklar yapar.

- Şahsımı ve Atatürk'ü hedef alan bu terbiyesizlik çarpık anlayışın dışa vurumu. NATO'nun güvenilirliği sorgulanır hale gelmiştir.

- S-400 hava savunma sistemleri almaya kalktığımızda ittifakı ortaya koyan tepkide çarpıklığı teyit ediyor. Aynı sistemin bir alt sürümünü teslim alan ülkelere ses çıkarmayanlar nasıl oluyorda bize ses çıkarıyorlar? Kusura bakmasınlar bu noktada adım atacağı zaman birilerine sorarak karar vermeyecek.

- İdlib'de adımları atıyoruz. Afrin'de aynı adımları atacağız. Kim ki ufacık bir tehditte bulunursa ona hesabını sorarız. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik gelmeye devam edeceğiz.

- Bu iş öyle tatbikatlarla terbiyesizlik yaparak, kuru bir özürle geçiştirilecek bir konu değildir. NATO'ya da diğer müttefiklerimizede açıkça söylüyorum, biz s400leri aldık iş bitti. Bu sistemi ülkemizde kuracağız.

- Türkiye kendi hava savunma sistemlerini kuracak. Bunlar bittiği zaman şok olacaklar. Kimsenin bizi elindeki teknoloji gücüyle tehdit etmesine boyun eğecek değiliz.

- Suriye ve Irak'ta en alçak senaryoyu uyguluyorlar. Adeta terör fabrikası kuruldu. Bu terör mühendislerinin adı kimi zaman PKK kimi zaman DEAŞ kimi zaman FETÖ. Aslında hepsi eli kanlı terör örgütü. SDG olayında olduğu gibi. Bu anlaşıldı bunun ismini değiştirelim dedi Amerika. Biz hepsini biliyoruz. PYD paraya silah desteğine boğuluyordu. Çarpık ilişkileri açığa çıkınca saygıyla karşıladılar. Biz sizle müttefik değilmiyiz? Siz yaptıklarınızın sonucunun farkındamısınız?

- Binlerce tır silahı yığan devlete nasıl inanabiliriz? Türkiye'nin açıkça terör örgütü dediği bir örgütü nasıl himaye edenlere nasıl güvenebiliriz? Çok yakında yanıldıklarını görecekler. Dünya orman kanunlarının hakim olduğu bir yer değildir. Onun için dünya beşten büyüktür diyoruz.

- Suriyede İdlib operasyonunu tamamlayacağız. Afrin'de aynı şekilde. Kandil başta olmak üzere ne kadar bataklık varsa hepsini kurutacağız. Coğrafya kaderdir bizde kaderimizden kaçmayacağız.