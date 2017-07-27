'Bazı hususların tekrar konuşulmasının ne vakti ne zamanı'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan polemiği değerlendirdi.

Ünal, Türkiye'nin içinden geçtiği sürece işaret etti.

"Geçmişte olmuş ya da olduğu düşünülen bazı hususların tekrardan konuşulmasının, şu anda ne vakti, ne zamanı" dedi.

Türkiye'nin içinden geçtiği kritik bir süreç var. Burada herhangi bir şekilde kişisel tartışmaların yada geçmişe dönük bir takım açıklamaların ve geçmişte olmuş yada olduğu düşünülen bazı hususların tekrardan konuşulmasının şuanda ne vakti ne zamanı bizim tekrar tekrar söylediğimiz birşey var siyasette nezaket çok önemlidir, çok kıymetlidir tabi ki siyasetçi düşüncelerini ifade edecektir ama düşüncelerini açıklarken siyasetin nezaketi çerçevesi içinde yapılması gerektiğini tekrardan altını çizerek ifade ettik.