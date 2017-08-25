  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Bazı bakanlıklara yeni kadrolar ihdas edildi

OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile bazı bakanlıklara yeni kadrolar ihdas edildi.

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Bazı bakanlıklara yeni kadrolar ihdas edildi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarında yeni kadrolar oluşturuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ya göre, İçişleri Bakanlığına 2 kaymakam, 2 yazı işleri müdürü, 2 nüfus müdürü, 6 şef, 4 programcı, 4 bilgisayar işletmeni, 206 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 şoför, 4 hizmetli, 2 kaloriferci, 2 dağıtıcı olmak üzere 236 kadro ihdas edildi.

Milli Eğitim Bakanlığında 2 ilçe milli eğitim müdürü, 2 şube müdürü, 4 şef, 24 memur, 2 şoför, 4 hizmetli olmak üzere 38 kadro oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığına aralarında tabip, hemşire, sağlık memuru ve şoför bulunan 62 kadro ihdas edildi. Diyanet İşleri Başkanlığında 2 ilçe müftüsü, 22 memur, 2 şoför ve 2 hizmetli olmak üzere 28 kadro oluşturuldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ise 28 yeni kadro verildi.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına ise 72 tabip, 30 sağlık teknikeri, 30 hemşire, 30 sağlık memuru, 15 ebe olmak üzere 177 kadro ihdas edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde 2 ilçe emniyet müdürü kadrosu oluşturuldu.

Maliye ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına kadro
KHK'ya göre, Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı için 36, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının taşra teşkilatı için de 34 kadro açıldı.

Etiketler: bakanlıklar, yeni kadrolar, ohal, khk
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