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Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Aile ve Sosyal Politikalar, Gümrük ve Ticaret ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

10 Mart 2018 Cumartesi 06:28



