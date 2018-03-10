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Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Aile ve Sosyal Politikalar, Gümrük ve Ticaret ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

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Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazetede

Aile ve Sosyal Politikalar, Gümrük ve Ticaret ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açık bulunan birinci derece kadrolu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşavirliğine Hamza Cebeci'nin atanması uygun görüldü.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan birinci derece kadrolu Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Şanverdi getirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan birinci derece kadrolu Genel Müdür Yardımcılığına ise Kamuran Yazıcı atandı.

Kaynak: AA

Etiketler: atama kararları, resmi gazete
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