Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları

Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Abdulkerim Gün atanırken, Gümüşhane Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Lütfi Düz başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınırken, yerine Dr. Mehmet Veysel Yayan atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Oğuz Cesur'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması uygun görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına Musa Can, Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ise İsmail Işıkdağ getirildi.

Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Seyitahmet Sancak, Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mahmut Aydın, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Halil İbrahim Metin ile Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rasim Buluç başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Emre Zeki Karagöl'ün ataması yapıldı.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılıklarına Tarık Sönmez ve Hüsnü Dilemre getirilirken, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılıklarına Devlet Selim Paslı ve İsmail Gencay Oğuz, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılıklarına Mehmet Tan, Ramazan Kısa ve Fatma Canan Nilüfer Dora, İthalat Genel Müdür Yardımcılıklarına Hasan Sağkol ve Cavit Özdem, İhracat Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Kılıçkaya, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Hacim Selahattin Kosaoğlu, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcılığına Hakkı Karabörklü, Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına ise Fuat Kasımcan'ın ataması gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdür Yardımcılığına Mücahit Alkan, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Yönetim Kurulu üyeliğine ise Osman İlter atanırken, Bakanlık Müşaviri Ali Ağaçdan başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Mehmet Recai Peker'in ataması gerçekleştirilirken, Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Taş'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması uygun görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliğine Ayşegül Atmaca'nın, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliğine ise yeterlilik sınavında başarı gösteren Soner Gedik'in ataması yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğüne (Van) Mustafa Şentürk, 10 Bölge Müdürlüğüne (Sinop) Hasan Başyiğit, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Mahmut Yılmaz, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne Hasan Keskin, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne Şaban Bıyıklı getirilirken, Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali Şahin, 6 Bölge Müdürü (Burdur) Adnan Yılmaztürk, 8. Bölge Müdürü (Konya) Yılmaz Kocaman, 13. Bölge Müdürü (Erzurum) Ahmet Akkiprik başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Hakan Vural'ın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığına ise İsmail Selay Mürey'in ataması gerçekleştirildi.