Bayramda trafik denetimleri artacak

İçişleri Bakanlığı, genelge yayımlayarak "trafikte seferberlik" anlayışı ile Ramazan Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri konusunda valilikleri uyardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 valilik, il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarına gönderilen "Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelgede, bayram süresince trafik kazalarının önlenmesi amacıyla seferberlik anlayışı ile vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerinin sağlanması için çalışılacağı vurgulandı.

Genelgeye göre, trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecek, ihtiyaç duyulması halinde görevli diğer personelden destek alınacak. Bayram tatili süresince genel hizmet birimleri ile trafik personelinden karma denetim ekipleri oluşturulacak.

İhtiyaç duyulması halinde bölge trafik (polis) ekipleri ile jandarma trafik timlerince karma ekipler oluşturularak denetimler yapılacak.

Denetim bölgelerinde, ekip ve personel görünürlüğü açısından reflektif yelekler giyilecek, hava durumuna göre "dominit" lambalar ile el fenerleri kullanılacak ve güzergahtaki araçların tepe lambaları açık olacak.

Sürücülerle yüz yüze temas etmek amacıyla, kural ihlali yapılıp yapılmadığına bakılmadan araçlar durdurularak saygı ve nezaket kuralları içinde hız yapmamaları, ön ve arka emniyet kemerlerini takmaları, araç kullanırken cep telefonuyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma kurallarına riayet etmeleri ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları gibi konularda bilgilendirme yapılacak.

Yoğunluk durumuna göre terminal ve ara istasyonlarda takviye personel görevlendirilecek, korsan yolcu taşımacılığının önüne geçilmesi amacıyla terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına izin verilmeyecek.

Otobüslerde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Yolcular, otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları, şoförler ise taşıt kullanırken telefonla konuşmamaları konularında uyarılacak.

Araçlarda sadece ön koltuklar için değil, arka koltukları kullananlar için de emniyet kemeri denetimleri ve bilgilendirmeler yapılacak.

Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar havadan taki·p edi·lecek

Hizmet gerekleri dikkate alınarak, helikopterler ile drone ve İHA türü hava taşıtlarından, trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda bayram süresince yararlanılacak ve polis-jandarma trafik birimleri karma ekipleriyle yoğun denetimler gerçekleştirilecek.

Son 10 yılda bayram tatillerinde, kazaların yoğun meydana geldiği 20 güzergahtaki önlemler arttırılacak, bu güzergahlarda 10-20 kilometrede bir resmi ekip görevlendirilecek.

Trafiğin yoğun olduğu ve kazaların sıklıkla meydana geldiği 04.00-08.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde trafik denetimleri sıklaştırılacak. Hava koşulları takip edilerek riskli hava koşulları olan gün, saat ve kesimlerde riske yönelik tedbirler geliştirilecek.

Şehirlerarası karayolları üzerindeki ilçe emniyet müdürlükleri ve amirlik ekipleri, ilçe giriş çıkışları ile trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda düzenleme ve denetleme görevlerini görünür şekilde ve kazaların olmasını önlemek amacına yönelik olarak gerçekleştirecek.

Radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı noktalarda yapılacak. "Tuzak radar" algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetim yapılmayacak.

Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin, denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak, yolculara da bu konuda bilgi verilecek.

Bayram süresince "özel yük taşıma izin belgesi" ve "özel izin belgesi" kapsamındaki araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.

Yol kullanıcılarına bilgilendirici broşür

Şehir içi ve şehirlerarası otobüslerde sivil kıyafetli personel görevlendirilmesine devam edilecek.

Yerleşim yerlerinde kazaların yoğun olduğu bölgelerde, uygunsuz parka izin verilmeyecek. Yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri ve engelli vatandaşlar için tasarlanan engelli rampaları üzerine ve önüne park etmiş araçlar, ceza uygulandıktan sonra derhal kaldırılacak.

Ayrıca denetimlerde sürücülere, bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik broşürler dağıtılacak. İhbar veya göreve ilişkin 155 ve 156'yı arayan vatandaşlara bilgi akışı sağlanacak.