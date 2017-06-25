Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Eceabat-Gelibolu yolunun 58-85 kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde devam eden bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun diğer tarafına aktarılıp, iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otoyol ve 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler 28 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.