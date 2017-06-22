Bayramda hava nasıl olacak? 2017 Ramazan Bayramı hava durumu

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te, Ramazan Bayramı tatili süresince sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 24-27 Haziran'da Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Hava sıcaklıklarının bayram tatili süresince artmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, sıcaklığın bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği kaydedildi.

Bayram tatili süresince en yüksek hava sıcaklıklarının Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da 31-32, Bursa'da ise 32-34 derece olmasının tahmin edildiği aktarıldı.