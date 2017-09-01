Bayram namazı hutbesinde 'trafik' uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm camilerde bayram namazı hutbesinde tatil süresince yola çıkacaklara, "Frene değil, kurala güven" uyarısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı hutbesinden "Frene değil, kurala güven" kampanyasına destek verdi.

Kılınan bayram namazının ardından okunan hutbede, yaşanan trafik kazalarının bayram sevincini hüzne dönüştürdüğüne işaret edildi.

Kazalar nedeniyle vatandaşların yüreklerinin yandığına dikkati çekilen hutbede, "Bu kazalarda nice insanımız, nice kardeşimiz can veriyor. Nice aileler yok oluyor. Nice ümitler, istikballer sönüyor." denildi.

Yola çıkacakların trafik kurallarına uymaya, sabırlı ve dikkatli olmaya davet edildiği hutbede, "Geliniz, hem kendimizin, hem de kardeşlerimizin güvenliği için frene değil kurala güvenelim" uyarısı yapıldı.