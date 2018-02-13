Bayraktar TB2 SİHA'lar görüntüledi, TSK sivillerin arasına saklanan teröristlerin karargahını havaya uçurdu

Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. Sivillerin arasına saklanıp sivil kıyafetler giyen terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki saldırıları, Bayraktar TB2 SİHA'lar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Teröristler saklandıkları yerde tam isabetle hava uçuruldu
Görüntülerde terör örgütü mensuplarının, SİHA'ların karargahın görüntüsünü çekememesi için lastik yaktığı görünüyor..
SİHA'lar tarafından takip edilen teröristlerin saklandıkları örgüt karargahı, TSK tarafından nokta atışıyla tam isabetle havaya uçuruluyor.
Kaynak: TRT Haber/AA