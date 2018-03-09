Baykar Genel Müdürü Bayraktar, Nuri Demirağ'ın Türk havacılığına katkılarını anlattı

Terörle mücadelede ve son olarak Afrin'e Zeytin Dalı Harekatında kullanılan Türk savunma sanayisinin gözbebeği SİHA'ların üreticisi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mehmet Fatih Kacır TRT Haber'e SİHA AR-GE üretim tesisinin kapılarını açtı.

BAYKAR Teknik Müdürü @Slck_byrktr: Belki Türkiye dünyada 3 uzay gücünden biri olacaktı ama maalesef önü kesilince girişimlerin, biz bu alanda nisbi olarak geri kalmış olduk. pic.twitter.com/jGrQNZTKUf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Mart 2018

"Kayseri'de elektrik şebekesi yokken uçak fabrikası kurulmuş"

Haluk Baykar, Cumhuriyetin ilk yıllarında havacılıkta atılan adımları anlattı.

"Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk Teyyare Cemiyeti kurulmuş Atatürk'ün direktifiyle. Kayseri'de bir uçak fabrikası kurulmuş ki, Kayseri'de elektrik şebekesi yokken jenaratörle çalışan bir fabrika Almanlarla ortak kurulmuş bir fabrika Almanların teknolojisine dayalı bir fabrika kurulmuş."

BAYKAR Genel Müdürü @LHBayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi Özel Yayını’nda Nuri Demirağ’ın ‘Türk Havacılığı’na katkılarını anlattı. pic.twitter.com/dxA0UaJD8i — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Mart 2018

Türkiye'de havacılığa damga vuran Nuri Demirağ

Türkiye'de o döneme damgasını vuran havacılık sanayinin ilk temellerini atan ve ilk yerli uçağı yapan Nuri Demirağ'ın çalışmalarına da değindi.

"Nuri Demirağ o dönemin en ileri gelen zenginlerinden. Türkiye bütçesinin yüzde 10'una sahip. Benden bağış istemeyin bağış yaparak satın aldığımız uçaklar yurtdışına bağımlı oluyoruz ve demode uçakları bize veriyorlar. Ben bu teknolojiyi burada geliştireceğim diyerek kendisi Beşiktaş'ta bir fabrika kurmuş. Bugünkü Atatürk Havalimanı'nın olduğu Elmas Çiftliğini satın almış. Sivas'ta kendi memleketinde uçuş okulunu kurmuş. Çok önemli adımlar atmış ama malesef bu adımlar devletimiz kendisinden uçak sipariş etmesine rağmen ve başarılı bir şekilde o döneme göre ileri teknoloji uçakları geliştirmesine rağmen uçakları kabul edilmemiş. Teknik bir bahane uydurulmuş. Teminat mektubu yapılmış, biirkişi lehine karar vermiş. Yaptığı uçaklar 25 bin saat uçuş yapmasına rağmen bu girişim durdurulmuş."

Türkiye'de havacılık sanayisinin önderlerinden olan ve seri üretım olarak 1936'da ilk Türk uçağını yapan, Nuri Demirağ'ın adı, memleketı Sivas'ta isminin verildiği havaalanında yaşatılıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı @T3Vakfi Yönetim Kurulu Başkanı @mfatihkacir: İki temel hedefimiz var. 2023 yılına kadar; üniversiteli, liseli, ortaokullu öğrencilerden oluşan 1001 teknoloji takımını kurmayı ve 1001 teknoloji girişimine destek vermeyi hedefliyoruz. pic.twitter.com/2OorP4sQ4s — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber