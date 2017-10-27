Baykal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Deniz Baykal'ın bilincinin açılmasına yönelik umut verici gelişmeler var.
Refleks testlerine olumlu yanıt veren Baykal'ın komadan çıkış belirtileri gösterdiği belirtildi.
Uyutularak beyni dinlendirilen Deniz Baykal'a zaman zaman solunum desteği de veriliyor.
Akşam saatlerinde Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in Baykal'ın sağlık durumunda gelinen son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Deniz Baykal, beyin damarlarından birinde meydana gelen tıkanma nedniyle hastaneye kaldırılmış, 3 ayrı operasyon geçirmişti.
Kaynak: TRTHABER