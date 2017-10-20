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'Baykal'ın durumunda kötüye gidiş yok'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Deniz Baykal'ın durumunda kötüye gidiş yok, dualarımız sayın Baykal ile.” açıklamasında bulundu.

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Baykalın durumunda kötüye gidiş yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ın tedavi gördüğü hastaneye giderek doktorlarından bilgi aldı.

İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavisi süren Deniz Baykal'ın durumu ciddiyetini koruyor. Ancak, Baykal'ın yaşamsal ve nörolojik bulgularında iyiye doğru dönüş var.

Deniz Baykal, hastalığının beşinci gününde uyutulmaya devam ediyor. Nörolojik muayeneler için arada uyandırılıyor.

Baykal'ın bugün yine beyin tomografisi çekilecek. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor, ancak kötüye gidiş yok.

Doktorlardan bilgi alan Kılıçdaroğlu hastane çıkışı, "bizi sevindiren, durumunda kötüye gidiş olmaması, dualarımız Sayın Baykal'la" açıklamasında bulundu.

Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Baykal ailesine geçmiş olsun telgrafı gönderdi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal, baykal sağlık
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