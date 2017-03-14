Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Sen benim vatandaşıma seyahat özgürlüğü vermiyorsun, köpeklerine ısırtıp atlarının altında ezmeye çalışıyorsun. Teröristlere, PKK’lılara, DHKP/C’lilere, FETÖ’cülere özgürlük veriyorsun. Batsın senin özgürlüğün, anlayışın, lanet olsun senin demokrasi, özgürlük anlayışına ve iki yüzlülüğüne.'' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir otelde, sivil toplum kuruluşları, iş adamları ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, Edirne’de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Edirne'de çeşitli ziyaret ve toplantılar yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, katılımlarından dolayı toplantıya gelen tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı olarak ay yıldızlı şanlı Türk Bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye’nin çok önemli bir halk oylamasına gittiğini, buradan çıkacak sonucun ülkenin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için çok önemli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ''Bu referandum sürecinin inşallah kalan 30 gün içinde, gayet medeni bir şekilde ve herkesin özgürce düşüncelerini paylaşabildiği bir platform içinde gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Herkesin farklı görüşleri olabilir. Başkanlık sistemini savunanlar veya karşı çıkanlar da olabilir ama vatandaşlarımıza da doğru bilgiler aktarmamız lazım. Yine de ‘hayır’ diyeceksek ‘hayır’, 'evet' diyeceksek 'evet' ama doğru doğru bilgileri öğrenip karar verelim.'' değerlendirmesinde bulundu.

"İki kişide aynı yetki olamaz"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Çavuşoğlu, mevcut sistemde Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında yetki karmaşası olduğunu, gelecek sistemle bu çift başlılığın sona ereceğini aktardı.

Türkiye’nin, mevcut karmaşık sistemle ilerlemesinin mümkün olmadığını anlatan Çavuşoğlu, ''Biz öyle veya böyle bu karmaşık sistemle gidemeyiz. Eğer böyle giderse, yarın Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider olmazsa, ülkemizde karmaşa, kavgalar ve krizler olur. Çünkü iki kişide aynı yetki olamaz.'' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacağını kaydederek, ''İşte FETÖ’nün eline geçti yargı ne oldu ? Zulümler oldu, kanunlara ve anayasaya bağlı olmayıp da Pensilvanya’daki sapığa bağlı olursa bir hakim, savcı burada adaletten bahsedebilir miyiz ? Bir ideolojiye de bağlı olmayacak. Yargı, bağımsız ve tarafsız olmalı. O nedenle bu sistemi getiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

"Batsın senin özgürlüğün''

Çavuşoğlu, Türkiye’nin bugüne kadar DEAŞ’a karşı en etkin mücadeleyi sürdüren ülke olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Müslümanlara zarar verdiği için, Müslümanlıkla bir alakası olmadığı için bugüne kadar içeride ve dışarıda mücadelemizi sürdürdük. Yabancı terörist savaşçılara, DEAŞ’a katılmak için gelen 4 bin tanesini yakaladık. O ülkelere iade ettik. Baktık bazıları daha sonra havaalanlarına geri geldi. Kim bıraktıysa? Paris ve Brüksel saldırılarına kadar, DEAŞ’lı teröristlerin hepsini, Avrupa serbest bırakıyordu. Biz gönderiyoruz resmi olarak, bir bakıyorsun aynı terörist geri gelmiş. Soruyoruz ne oluyor? İfade özgürlüğü, seyahat özgürlüğü… Sen benim vatandaşıma seyahat özgürlüğü vermiyorsun, köpeklerine ısırtıp atlarının altında ezmeye çalışıyorsun. Teröristlere, PKK’lılara, DHKP/C’lilere, FETÖ’cülere özgürlük veriyorsun. Batsın senin özgürlüğün, anlayışın, lanet olsun senin demokrasi, özgürlük anlayışına ve iki yüzlülüğüne.''

''Şimdi size soruyorum, benim vatan sevgimden kuşku duyan var mı?'' diyen Bakan Çavuşoğlu, ''Peki sayın Kılıçdaroğlu'nun da vatan sevgisinden ben şüphe etmiyorum. Devlet Bahçeli'nin vatan sevgisinden şüphesi olan var mı burada? Yok. Şimdi AK Parti, MHP, keşke CHP de olsaydı. HDP için aynı soruyu soramam. Çünkü onların vatan sevgisinin olmadığını, onların PKK'ya bağlı olduğunu biliyoruz hepimiz. Keşke CHP de olsaydı, beraber yapsaydık. Vatan sevgisinden hiç kimsenin şüphesi olmadığı iki parti bir araya gelip de bir anayasayı enine, boyuna müzakere edip Meclise getiriyorsa, bu vatanın, milletin aleyhine olacak birşey değildir arkadaşlar.'' şeklinde konuştu. AA