Batman'da 8 'joker' yakalandı

Batman'da başkasının yerine Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı'na (MTSKS) girmeye çalışan 8 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre MTSKS'de yapılan kimlik kontrolü sırasında Hürriyet İlkokulu, Petrol Ofisi İlkokulu ile Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde başkalarının yerine sınava girmeye çalışan 8 "joker" tespit edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine, tespit edilen 8 "joker", Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.