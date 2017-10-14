'Batılı üreticilerden daha iyi silahlar üretmeyi hedefliyoruz'

GİRSAN Silah Sanayi Fabrika Müdürü Yusuf Nesil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silahla ilgili açıklamalarının kendilerini son derece cesaretlendirdiğini belirterek, "Türk üreticilerin son 10-15 yılda neler yaptığını herkes gördü. Bundan sonra da çok daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

Karadeniz Silah Projesi kapsamında 1994'te kurulan ve 2001'de özelleştirilen GİRSAN Silah Sanayi Fabrikası'nda üretilen silahlar, 54 ülkeye ihraç ediliyor. NATO'nun belirlediği kriteri 6 kat aşan "MC 28 SA" adı verilen tabancayla dikkati çeken firma, Ar-Ge çalışmalarını ise her geçen gün artırıyor.

Nesil, 23 yıldır hafif silah sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Savunma sanayisinin son 15 yılda geldiği noktanın çok güzel olduğunu belirten Nesil, gerek hafif gerekse ağır silahta yapmaları gereken daha çok iş olduğunu vurguladı.

Bu noktada dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip ettiklerini anlatan Nesil, "Batılı, Amerikalı silah üreticilerinden daha iyi silahlar üretmeyi hedefliyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyadaki asker ve polis teşkilatlarına da silah sunuyoruz. Kolombiya Deniz ve Hava Kuvvetleri, Güney Afrika ile Gürcistan Polis teşkilatları gibi birçok yabancı devletin kolluk kuvvetlerine tabanca sunuyoruz." diye konuştu.

İğneli, horozsuz, kompozit gövdeli yeni nesil tabancaları kolluk kuvvetlerinin kullanımına sunduklarını belirten Nesil, "Jandarma teşkilatına en son 2 bin teslimat yaptık. Polis teşkilatının açmış olduğu 35 bin adetlik ihaleyi de kazandık. Şu anda 30 bin adedi teslim ettik, geriye kalan kısmın test aşaması devam ediyor. Jandarma teşkilatına 'Regard MC', polis teşkilatına da 'MC 28 SA' model tabanca verdik." ifadelerini kullandı.

Nesil, kendileri için gelişimin sonu olmadığını, yeni dönemde bu silahların üst versiyonunu pazara sunacaklarını dile getirdi.

ABD başta olmak üzere birçok devlet tarafından "MC 28" modellerdeki tabancanın talep edildiğini bildiren Nesil, "Özellikle ABD ve Batılı diğer ülkelerin polimer tabancamız dikkatini çekti ve ciddi oranda talep söz konusu. Amerika'daki özel kuruluşlar, büyük dağıtıcılar talep gösteriyor." dedi.

"Daha fazlasını yapmak üzere hazırız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silahla ilgili açıklamalarının kendilerini son derece cesaretlendirdiğini vurgulayan Nesil, şunları kaydetti:

"Omuzlarımıza ciddi bir yük yüklemiştir. Biz bu durumdan vazife çıkarıyoruz. Biz yerli mühendisler, işçiler, teknisyenler olarak savunma sanayinde Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bugünlere geldik ama bundan daha fazlasını yapmak üzere hazırız. Türk üreticilerin son 10-15 yılda neler yaptığını herkes gördü. Bundan sonra da çok daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah milli savunma sanayimiz çok çok daha iyi yerlere gelecek."

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin metrekarelik alanda Avrupa'nın en modern silah tesislerini yapacaklarını kaydeden Nesil, dünya çapında bir fabrika açacaklarına işaret etti.

"MC 4" tüfeğin seri üretimine geçildi

Nesil, "MC 4" adını verdikleri piyade tüfeği geliştirdiklerini söyledi.

Tüfeğin seri üretim aşamasına geçildiğini belirten Nesil, "Şu anda ihtiyaçları karşılaşacak düzeyde üretim yapıyoruz. MC serimizin piyade tüfeği, kolluk kuvvetlerimizin taktik özellikleri dikkate alınarak geliştirildi. Gerek muharebe gerek bina operasyonunda askerin ve polisin güvenle kullanacağı bir silah." dedi.

Nesil, piyade tüfeğinin özelliklerine ilişkin, "Operasyonlarda atıcıya kolaylık sağlaması, ayrıca keskin nişancı eğitimlerinde de kolaylık olması açısından kurma kolunun tasarımı, klasik tüfeklere göre değiştirildi. Ergonomi açısından da yenilikler var. Değişik kalibreden kalibreye geçişte birtakım imkanlar var. Uzun ömürlü, dayanıklı ve hassas bir tüfek." ifadelerini kullandı.