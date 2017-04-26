'Batılı ülkeler insani trajediler karşısında üç maymunu oynuyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

"Somali halkı artık geleceğe daha güvenle ve umutla bakıyor"

İlk ziyaretini 2011 yılında yaptığı Somali'nin o günden bu yana ciddi değişim geçirdiğini, her ziyaretinde farklı bir ülke görmenin mutluluğuna eriştiğini söyleyen Erdoğan, şunları belirtti:

"Uluslararası toplumun sırtını döndüğü, kendi kaderine terk ettiği bir ülkeden istikrar yolunda ilerleyen bir Somali'nin olduğunu söyleyebilirim. Bilhassa Somali halkı artık geleceğe daha bir güvenle daha bir umutla bakıyor. Her ziyaretimde bu ülkede şahit olduğum değişimin son ziyaretimde zirve yaptığını gördüm."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mogadişu'da inşaatı bitmek üzere olan askeri eğitim tesisinin de açılışını yapacaklarını bildirerek, "Burada eğitim görecek Somalili subay, astsubay ve askerler Somali ordusunda yerlerini alacaklar. Bu askerler, Somali'nin en büyük ihtiyacı olan güvenliğin tesisine ciddi katkı sağlayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadelede Somali'nin ciddi sorunları olduğunu anlatan Erdoğan, bu konuda askeriyle, polisiyle, ülkenin yetişmiş kadroya da ihtiyacı bulunduğuna işaret etti.

"Afrika'da 16 milyon insan açlık çekiyor"

Erdoğan, Doğu Afrika başta olmak üzere, Afrika'da 2011 yılına benzer nitelikte kuraklık ve açlık felaketi yaşandığına, Somali'de 6 milyon, Güney Sudan'da da 1 milyon kişinin yiyecek ekmek bulamadığına dikkati çekti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrika genelinde ise çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 14 milyon kişi açlık çekiyor. Birçok Batılı gelişmiş ülkenin bu tür insani trajediler karşısında üç maymunu oynadıklarını görüyoruz. Biz Kızılayımızla, bunun yanında TİKA'mızla elimizden gelen bütün destekleri süratle, yoğun bir şekilde buralara hazırladık, inşallah gönderiyoruz. Yokluk ve yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışan mazlumların görüntülerini görmemezlikten gelenlere karşın, biz onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çocukların açlıktan öldüğü bir dünyada ne huzur ne barış ne istikrar olur."

"Özel sektörümüzü bölgede yatırım yapmaya teşvik edeceğiz"

"İnsanlığın umudu ol" kampanyasının mart ayında başlatıldığını anımsatan Erdoğan, Türk Kızılayının Doğu Afrika'da kuraklıktan etkilenen bölgelere yardımları ulaştırdığını, AFAD ile TİKA ve STK'ların bu bölgelerde yoğun olarak çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk aşamada gıda, ilaç, sarf malzemelerinden oluşan 15 bin tonluk yardım sevkiyatını ramazan ayında Somalili ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını bildirerek, "Bu bağlamda TİKA'nın Mogadişu ve diğer bölgelerde başlattığı kırsal kalkınmayı, tarımsal üretimi ve sanayileşmeyi destekleyen kapsamlı kalkınma projelerine hız veriyoruz. Özel sektörümüzü de bölgede yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Uluslararası ortaklarımızın da Somali'ye destek olmalarını bekliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Doğu Afrika'daki kuraklıkla mücadele konusunda bir çalışma yapmayı da öngörüyoruz. İnşallah bu çalışmaların Somalili kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları hafifleteceğine inanıyorum." diye konuştu. AA