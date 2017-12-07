Batı Trakya'da Türklere yönelik provokasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan temasları kapsamında yarın ziyaret edeceği, Türklerin yoğun yaşadığı Gümülcine ile İskeçe'de tehdit mesajları içeren kağıtlar Türklerin yaşadığı evlerin kapılarına bırakıldı, İskeçe’de ise bazı Türklerin evlerinin duvarlarına boyayla haç işaretleri çizildiği bildirildi.

İskeçe'nin seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, İskeçe ve Gümülcine’de fanatik çevrelerin Türk azınlığı korkutma amaçlı provokatif eylemlerde bulunduğunu belirterek bunun azınlık toplumunda huzursuzluk yarattığını söyledi.

Mete, “Köylere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgeyi ziyaretine karşı afişler asılmış ve Türkçe olarak, 'Erdoğan yarın gidecek ama sen kalacaksın' yazılı kağıtlar atmışlar. İskeçe’de ise Aşağı Mahalle ve Ahren Mahallesi'nde bazı din adamlarımızın ve İskeçe Türk Birliğinde görevli bir kişinin evinin duvarlarına gece haç işaretleri çizilmiş” dedi.

Bunların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina’da olumlu bir ortamda devam eden görüşmelerini baltalamak ve azınlık toplumunu korkutmak amacıyla yapıldığını ifade eden Mete, şunları kaydetti:

“Bu gibi provokatif girişimler bunu yapanları bağlar. Bizler yarın yine burada kalacaksak, onlar da burada kalacak. Onlar buradaysa biz de buradayız. Beş tane kendini bilmez çıkıyor ve koca devleti rezil ediyor. Yunan polisi de maalesef bunlara müsamaha gösteriyor.”

Müftü Mete, Türk azınlığın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sabırsızlıkla Batı Trakya’ya beklediğini ve karşılamaya hazır olduğunu söyleyerek "Yarın İskeçe’den çok sayıda otobüsle Erdoğan’ı karşılamak üzere Gümülcine’ye gideceğiz” diye konuştu.

AA