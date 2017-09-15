'Batı bizleri yok etmek için asırlardır plan uyguluyor'

Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri Toplu Temel Atma ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı için Kent Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Karabük'le ayrı bir gönül bağının olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Hükümetin de Karabük’ü sevdiğini ve önemsediğini vurgulayan Eroğlu, "Karabük’e gelirken elimiz boş gelmek doğru olmazdı. Elime bir kutu Afyonkarahisar kaymağı alıp gelecek halim yoktu. Bu yüzden buraya heybemiz dolu geldik. Bugün burada Karabüklü hemşehrilerime 12 yatırımın müjdesini veriyorum. Taşkın koruma tesisleri, ormancılık çalışmaları ile otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun yer aldığı bu müjdelerin toplam yatırım bedeli 23 milyon lirayı buluyor. Karabük bu denli bir yatırımı daha önce hiç görmedi." diye konuştu.

"23 milyon lira yatırım"

Karabük’e daha önce de müjdelerle geldiğini belirten Eroğlu, "Karabük’e toplam 363 milyon TL’lik 47 müjde vermiştim. Bugünkü 23 milyon lira yatırım bedeline sahip 12 müjde ile son 4 yılda Karabüklülere toplam 386 milyon TL’lik 59 müjde vermiş olduk. Bu müjdelerin çoğunu tamamladık. İnşaatı devam edenleri ise en kısa sürede hizmete alacağız. Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.

"Büyük hedefleri gerçekleştireceğiz"

Ülkenin etrafını çevirmek isteyen bir gücün olduğunu belirten Eroğlu, "Batı aslında bizleri yok etmek için asırlardır plan üzerine plan uyguluyor. Bu planlar, bu hücumlar devam ediyor. Bu ülkenin kalkınmasını, kalkınma hızını kesmek için terör örgütlerini, düşman ülkeler veya dost gözüküp düşman olan ülkeler kuruyor. PKK'yı kim kurdu? FETÖ alçak terör örgütünü, 30-35 yıldır kim hazırladı? Yine onlar. PYD, DEAŞ. Bunlar o ülkelerin maşası. Dolayısıyla Rabbimize dua edelim. Yarabbi, başta alçak FETÖ terör örgütü olmak üzere PKK, PYD, DEAŞ gibi tüm terör örgütlerini kahru perişan eyle. O kahraman ordumuzu daim muzaffer eyle. Milletimizin bu şanlı bayrağı ilelebet bu topraklarda dalgalansın. Bu terör örgütlerine silah veren, destek veren bütün devletleri tarih sahnesinden sen siliver. Senin her şeye gücün yeter. Bizim mesuliyetimiz var ya şu anda bütün milletin, 80 milyon üzerindeki mesuliyet, Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki vatandaşların mesuliyetinden çok daha fazla. Bu yüzden birlik, beraberlik, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz. Büyük hedefleri gerçekleştireceğiz.''