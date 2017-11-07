Başsavcı'nın yaşamını kaybettiği kazada karar

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili davada kazaya karışan kamyon şoförü Uğur Tufan, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Başsavcı Mustafa Alper'in içinde bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı otomobil, 10 Mayıs'ta Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Salihağa yolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta Uğur Tufan yönetimindeki hafriyat yüklü kamyonla çarpışmıştı.
Kamyonun üzerine devrildiği otomobildeki Başsavcı Alper ile makam şoförü Akşehirli hayatını kaybetmiş, koruma polisi Ramazan Uğur yaralanmıştı.
Kaynak: TRT Haber