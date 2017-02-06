Başörtülü kadın savaş pilotu dönemi başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir dönem başlıyor. Göklerde başörtülü kadın savaş pilotları da uçacak. Türkiye'nin ilk başörtülü kadın pilotu çok yakında bir ilki gerçekleştirecek.

23 yaşındaki Merve Gürbüz, Türkiye'nin ilk başörtülü kadın pilotu olacak.

Gürbüz'ün eğitim hayatı

Osmaniye'de lise eğitimini alan genç pilot, Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni kazandı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hükümetin üniversitelerden askeri okullara yatay geçiş hakkı tanıması O'nun için dönüm noktası oldu. 23 yaşındaki genç kız son sınıf öğrencisiyken babasının desteğiyle Hava Harp Okulu'na girmek için başvuru yaptı.

Gürbüz, zorlu eğitimlerden geçti

İlk olarak Hava Harp Okulu'nun sınavlarına tabi tutuldu. 14 uçuş eğitiminden geçti. 13'ü hoca eşliğinde ve puanlama sistemiyle yapılan eğitimlerin sonuncusunda 'yalnız uçuş' adımını da aştı. Gürbüz, Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı mülakata girdi. Güvenlik soruşturmasının ardından Hava Harp Okulu'ndaki intibak eğitime başladı.Ve kendisi gibi pilot olma hayali kuran başörtülü gençlere örnek oldu. Merve Gürbüz, eğer intibak eğitimini de sorunsuz atlatırsa Türkiye'nin ilk başörtülü savaş pilotu olarak hizmete başlayacak.

Haftaya 'Yemin Töreni' var

13 Şubat'taki yemin töreninden sonra 1 buçuk yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda eğitim alacak Yani Türkiye'nin ilk başörtülü kadın savaş pilotu yıllar içinde subay olarak üst rütbelere de terfi edebilecek.