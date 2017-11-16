  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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'Başlıca önceliğimiz KKTC'nin istikrar içinde kalkınmasıdır'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Başlıca önceliğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istikrar içinde kalkınmasıdır." dedi.

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Başlıca önceliğimiz KKTCnin istikrar içinde kalkınmasıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut'un ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Davete, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, gaziler, askerler ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, anavatan Türkiye'nin, Kıbrıs Türkünün gurur, heyecan ve mutluluğunu gönülden paylaştığını belirtti.

Çavuşoğlu, 34 yıl önce Kıbrıs Türk halkının, kutsal hürriyet mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu tüm dünyaya kanıtladığını ve bu uğurda 15 Kasım 1983'te KKTC'yi ilan ederek adadaki vazgeçilmez haklarını teminat altına aldığını ifade etti.

"Önceliğimiz KKTC'nin istikrar içinde kalması"

Kıbrıs Türkünün adada, barış ve istikrarın temel taşı olduğunu, çözüm ve uzlaşı için yürütülen çabaları her daim desteklediğini aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelinen aşamada Kıbrıs meselesi bir dönüm noktasındadır. Her türlü zorluğa ve engele rağmen gönül birliği içinde sürdürdüğümüz bu haklı mücadelede elde ettiğimiz kazanımları daha da ileriye götüreceğimizi belirtmek isterim. Müzakere sürecinden bağımsız olarak başlıca önceliğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istikrar içinde kalkınmasıdır. Bu hedefe giden yolda hükümetimiz Kuzey Kıbrıs Türk halkının daha mutlu, daha müreffeh yarınlara ulaşmasına yönelik adımlarını sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluş yıl dönümü, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
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