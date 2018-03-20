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Başkentte DHKP-C operasyonu

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" olduğu öne sürülen İlhan K., ODTÜ Ormanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Başkentte DHKP-C operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" olduğu değerlendirilen İlhan K.'nin bir süredir ODTÜ'ye ait ormanlık alanda saklandığını belirledi.

Savcılıktan alınan izinle söz konusu alanda operasyon düzenleyen ekipler, İlhan K.'yi gözaltına aldı.

Polise direndiği için kelepçelenerek etkisiz hale getirilen İlhan K., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelinin, terör örgütü kurma ve yönetme ile üç ayrı suçtan daha arandığı öğrenildi.

Erdoğan'ın evinin krokisi bulunmuştu 

Beraberindeki bir kadınla 2013'te de gözaltına alınan İlhan K.'nin üzerinde iki tabanca ve çok sayıda mermi çıkmış; zanlıların adreslerinde yapılan aramada, o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki konutunun krokileri bulunmuştu.

İlhan K.'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ancak örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü, bu nedenle uzun zamandır yerinin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: DHKP-C
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