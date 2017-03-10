Başkentte 7 kişiye FETÖ tutuklaması

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyette ifade verdikten sonra Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarınca sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüphelileri sorgulayan hakimlik, bir emekli albay, bir emekli astsubay, 3 emekli memur ve 2 subay 7 kişinin tutuklanmasına hükmetti.
Hakimlik, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.