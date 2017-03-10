'Başka bankadan çektiği krediyi Bank Asya'ya yatırmış'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün kardeşi eski Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz'ün mahkemede verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Karabük Üniversitesinde görev yapmış, aralarında FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün kardeşi Ahmet Öksüz'ün de bulunduğu 16 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen duruşmada sanık Ahmet Öksüz'ün verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti.

Daha önce görev yaptığı Kafkas Üniversitesinin FETÖ ile bağlantılı olduğunu bildiğini söyleyen Öksüz, iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Öksüz, Mahkeme Heyeti Başkanı Muhammet Zafer Terzi'nin "15 Temmuz'dan sonra telefonunu neden değiştirdin?" sorusuna "Telefonumun bir kaza sonucu camı kırıldı. Tamire götürdüğümde telefonun eski bir sürüm olduğunu, 21 gün içinde teslim edilemeyeceğinin belirtilmesi üzerine yenisini aldım ve eskisini çöpe attım." yanıtını verdi.

"Bylock'u 15 Temmuz'dan sonra duydum"

Terzi'nin, "Telefonu saklama gereği hissetmediniz mi?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Öksüz, "15 Temmuz'da yıllık izinde İstanbul'da bulunuyordum. İş yerimdeki bilgisayar ve harddiskimi yanıma almıştım. O yüzden iş yerimde evimde yapılan aramalarda bulunmadı. Daha sonra bunları teslim ettim." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığını savunan Öksüz, "Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u 15 Temmuz'dan sonra duydum. Bu programı kullanmadım. WhatsApp programını ise arkadaşlarımın tavsiyesiyle 3 ay kullandım." diye konuştu.

Terzi'nin, "Eşin burada mı?" sorusunu "Hayır" diyerek yanıtlayan Öksüz, "Neden burada değil?" sorusuna ise "Şu anda gözaltında." cevabını verdi.

Mahkeme başkanının, "Eşiniz ByLock'u kullandığı için gözaltında, bundan haberiniz var mıydı?" sorusu üzerine Öksüz, "Haberim yoktu" şeklinde yanıt verdi. Terzi'nin, "Bu normal mi?" sorusuna da Öksüz, "Eşime güveniyorum, onun yanlış bir iş yapmayacağına inanıyorum." karşılığını verdi.

Öksüz, Bank Asya'daki hesap trafiğinin ve toplu para yatırmalarının birikim için olduğunu savunarak, çocuklarının FETÖ ile bağlantılı okullarda eğitim almasının nedeninin ise kaliteli eğitim olduğunu iddia etti.

"Bank Asya aktif olarak kullanılmış"

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 84 sayfalık iddianamede, Öksüz'ün Bank Asya'yı aktif olarak kullandığı ve 2014 yılından sonra toplu para yatırma işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Öksüz'ün beyanına göre 2008 yılında Bank Asya nezdinde hesap açtığı ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Gelen Bank Asya hesap dökümü incelendiğinde bankayı yoğun olarak kullandığının (Örneğin 26 Mayıs 2014 tarihinde hesabına 12 bin 657,83 dolar, 16 Ocak 2014 tarihli 20 bin Türk lirası ve 23 bin Türk lirası, 23 Ocak 2014 tarihli 44 bin 100 Türk lirası, 19 Aralık 2014 tarihinde 107 bin 346 Türk lirası hareketlerin olduğunun) görüldüğü, hesabın 2015 yılının sonuna kadar açık ve aktif olduğu, şüphelinin Bankalar Birliği Risk Merkezinden gelen 13 Ekim 2016 tarihli cevabi yazıya göre 25 Aralık 2013-29 Mayıs 2015 tarih aralığında başka bankadan ihtiyaç kredisi kullandığı, bu durumun örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'ya sahip çıkılması çağrısına uyulduğunu gösterir delil olduğu değerlendirilmiştir."

Delil karartma şüphesi

İddianamede, Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 1 hafta-10 gün kadar sonra telefonunun kırılmasını bahane göstererek yeni bir telefon satın aldığı anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Eski telefonunu çöpe attığını ifade etmesinin, telefonun kırılması, kırılan telefonun tamiri için uğraşılmaması, telefonun saklanmasına dahi gerek duyulmaksızın imha edilmesi şüpheli için somut şüpheler oluşturmuştur. Şüphelinin telefon değiştirme sebebinin telefon camının kırılması olduğu ancak telefonu yaptırmadan direkt çöpe atmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, yeni telefonunda da herhangi bir şekilde WhatsApp ve diğer sosyal paylaşım programlarının olmadığı, bu hususların da delil karartma şüphesi oluşturduğu, ayrıca ağabeyi olan Adil Öksüz'ün Akıncılar Üssünde sivil olarak yakalanan FETÖ üyesi olan bir kişi olduğu, ağabeyi ile irtibatta olabileceği, dosya kapsamında olay tutanağı, yakalama tutanağı, tüm bu hususlar kuvvetli suç şüphesinin varlığını göstermiştir."

Ahmet Öksüz hakkında iddianamede 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.