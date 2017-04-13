Basın İlan Kurumu Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazete'de

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin ikinci bölümünün başlığı "Süreli Yayınların Denetlenmesi ve İlanların Dağıtımı” olarak değiştirildi.

Buna göre, resmi İlan ve reklamlar, görev alanlarına göre kurum ya da ilgili valilik tarafından seçilecek gazetelerde yayınlatılacak.

Valiliklerin yayınlanmasına aracılık ettiği resmi ilanlarda ise her resmi ilan, ilanı veren tarafından ilgili valiliğe ayrı bir yayın talimatı ile gönderilecek.

Anılan yayın talimatında, ekinde yer alan ilanın nerede ve kaç defa hangi mevzuata göre yayınlanacağı açıkça belli edilecek.

Gazetelerde yayınlanacak resmi ilanlar valilikler tarafından elektronik ortamdan da alınıp dağıtılabilecek.

Ayrıca, süreli yayınların resmi ilan yayınlama hakkının durup durmadığı veya gerektiğinde bu hakkın devam edip etmediği hususlarında karar verme yetkisi , Kurum şubesi bulunan yerlerde Kurum Genel Müdürlüğüne, diğer yerlerde ilgili valiliklere ait olacak. TRT Haber

