Başbakanlık ve MSB'nin müdahillik talebi kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü tutuklu 75 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı, teğmenler Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Tanıkların dinlendiği bugünkü duruşmaya katılan avukat Halit Çokan, suçtan doğrudan zarar gören bir kurum olarak Başbakanlığın davaya müdahillik talebinin kabulünü istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline binaen Başbakanlık makamı ve Milli Savunma Bakanlığının davaya müdahil olarak katılma talebini kabul etti.

Mahkeme, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmış olması ve ülkenin değişik yerlerinde oturmalarının dikkate alınarak duruşmalardan vareste tutulmalarını kararlaştırdı.

Mesut Metin Kazancı, Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu'nun tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılma talebini de reddetti.

Dönemin Hava Harp Okulu Birinci Filo Komutanı Binbaşı Mehmet Gürler'in tanık olarak dinlenilmesini hükme bağlayan mahkeme, duruşmayı erteledi.