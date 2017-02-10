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Başbakanlık ve bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları yayımlandı

Başbakanlık ve bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Başbakanlık ve bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları yayımlandı

Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma, Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde Personel Daire Başkanlığına Evren Dinçer, Başmüfettişliğe Muhittin Soyvural, Van Bölge Müdürlüğüne Yücel Serdar getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Ercan Türk, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bayram Çetin, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aziz Gün atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karaman il Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdullah Kılıç, Yalova il Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Şeref Tali getirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet İpek, Konya 4'üncü Bölge Müdürlüğüne Birol Çınar atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Tümgeneral Gürsel Yüz, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Adem Arslan getirildi.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım, Başbakanlık Müşaviri oldu. AA

Etiketler: resmi gazete
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